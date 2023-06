Mișcare de proporții în războiul din Ucraina. Armata ucraineană a traversat Niprul, în apropiere de Herson

Armata ucraineană a traversat Niprul, la nivelul Podului Antonovski, în apropiere de oraşul Herson, cu scopul de a încerca să se stabilească pe malul stâng al fluviului, aflat sub controlul Rusiei.

Forțele ucrainene au traversat cu succes râul Nipru, la nivelul Poduluji Antonovski. Rămâne de văzut dacă Rusia va lansa o contraofensivă sau va arunca în aer Podul Konka.

Înregistrări video circulă pe reţele de socializare, începând de duminică, în care apare un vehicul rusesc blindat de transport de trupe de tip BTR-82A care deschide focul asupra unor unităţi ucrainene, în apropiere de fluviu.

Potrivit unor surse, aproximativ 100 de combatanţi ucraineni deţin o poziţie pe malul ocupat de ruşi al Niprului.

Acest număr ar putea creşte rapid dacă militari ucraineni reuşesc să traverseze fluviul în masă, fără să fie atacaţi cu aviaţia, artileria sau cu drone ruseşti.

RT @Tendar: Backed by the statements of both side and especially by video footage, it is certain that Ukrainian forces successfully crossed the Dnipro river at the Antonovsky Bridge and established a bridge head.

