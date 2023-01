Ucraina a ajuns una dintre marile puteri armate ale Europei. Ce poziție ocupă Români în clasamentul militar mondiala

Forțele Armate ale Ucrainei au urcat semnificativ în topul celor mai puternice armate din

lume, întocmită de analiștii Global Firepower.

Dintre cele 145 de state examinate, trupele ucrainene se află pe locul 15, cu 7 poziții în

creștere față de anul precedent (în 2022, armata Ucrainei erau pe locul 22).

Prima poziție este ocupată, în mod previzibil, de Forțele Armate ale SUA. Experții pun în

continuare Rusia pe locul 2, iar armata chineză închide primele trei locuri.

Top 5 include și armatele Indiei și Regatului Unit. Trebuie menționat că doar două țări ale

Uniunii Europene sunt clasate mai sus decât Ucraina. Vorbim de Forțele Armate ale

Franței și Italiei, care ocupă locurile 9, respectiv 10.

România ocupă poziția 47, între Chile și Cehia.

La coada clasamantului sunt Moldova, Benin și Bhutan.

La alcătuirea listei cu cele mai puternice armate din lume, analiștii au luat în considerare

indicatori precum numărul de unități militare, capacitățile logistice sau finanțarea.

În 2022, Forțele Armate ale Ucrainei au ocupat locul 22, iar în 2021 locul 25 . Astfel, de

doi ani la rând, armata ucraineană progresează, îmbunătățindu-și poziția în clasament.

Anul acesta, progresul a devenit și mai vizibil.

Trebuie remarcat faptul că, după atacul pe scară largă al Rusiei asupra Ucrainei,

Occidentul a sporit semnificativ sprijinul pentru armata ucraineană. Forțele armate ale

Ucrainei primesc vehicule blindate, artilerie autopropulsată, sisteme de apărare aeriană

și alte echipamente militare de la parteneri.

