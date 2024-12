Imaginile cu noile avioane de top ale Chinei care au făcut imediat înconjurul internetului. Ce mesaj ar fi vrut să transmită Beijingul VIDEO

În mai multe videoclipuri virale distribuite recent apar avioane militare chinezești zburând la altitudine joasă. Analiștii sunt de părere că este vorba despre o inovație importantă în eforturile Beijingului de a-și moderniza armata.

Imaginile cu avioane avansate care navighează joi la altitudini joase în China au surprins analiștii, care spun că acestea ar putea marca zborurile inaugurale ale avioanelor de luptă din a șasea generație, reprezentând un progres major pentru armata țării. Fotografiile și înregistrările video provenind de pe platformele chineze de socializare și postate joi pe X arată aeronave triunghiulare de mari dimensiuni care efectuează viraje lente la o altitudine foarte joasă.

