România va avea serviciu militar voluntar. Ministrul Moșteanu anunță că Legea pregătirii populației pentru apărare este în curs de avizare

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, anunță că Legea pregătirii populației pentru apărare, lege care prevede implementarea serviciului militar voluntar, se află pe circuitul de avizare interministerial și a primit deja majoritatea avizelor.

Ministrul afirmă că, dacă proiectul nu dă și femeilor posibilitatea de a se înscrie la serviciul militar voluntar, va face demersuri pentru ca o prevedere în acest sens să fie introdusă.

”Legea pregătirii populației instituie ideea de serviciu militar voluntar. Orice tânăr între 18 și 35 de ani se va putea înscrie să facă armata voluntar patru luni de zile, va fi plătit în aceste patru luni, va primi niște bani la finalul acestor patru luni, iar apoi va rămâne în rezerva operațională a Armatei Române, se pregătește din timp în anii care urmează și creștem rezerva, oamenii care sunt pregătiți militar. (...) Vor fi plătiți cu solda minimă pe cele patru luni, dacă nu mă înșel, și vor primi trei salarii medii la final, deci sunt niște bani buni”, a explicat Ionuț Moșteanu, marți seară, la Euronews România.

El a spus că este un model care a funcționat cu succes în alte țări, iar dintre cei care participă la serviciul militar voluntar vor fi recrutați militari profesioniști.

Ministrul a susținut că are convingerea că și femeile trebuie să participe la serviciul militar voluntar, subliniind că dacă în proiectul aflat pe circuitul interministerial nu se prevede posibilitatea ca și femeile să participe, va face demersuri pentru introducerea unei prevederi în acest sens.

