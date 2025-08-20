Șefii Apărării din țările NATO discută eventuale garanții de securitate pe care să le ofere Ucrainei

Şefii Apărării (șefii statelor majore generale) ale armatelor din țările NATO discută miercuri, 20 august 2025, prin videoconferinţă, despre războiul din Ucraina, în cadrul unor negocieri între aliaţii Kievului despre garanţii de securitate care să fie oferite în cazul unui acord cu Moscova, relatează AFP.

Nicio informaţie nu a fost divulgată despre această conferinţă, care ar fi început la ora 12.30 GMT (15.30, ora României), potrivit unui reprezentant al Alianţei, care intervine în urma unor eforturi diplomatice intense, în urma unei întâlniri în Alaska între preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin, în vederea opririi conflictului declanşat de invazia rusă în Ucraina.

Marţi, Trump s-a declarat pregătit ca Statele Unite să ofere o susţinere militară aeriană - ca garanţii de securitate - Ucrainei, în cazul unui eventual acord de pace cu Rusia, însă a exclus să trimită militari la sol, o misiune care le revine aliaţilor europeni.

”Ei sunt pregătiţi să trimită trupe pe teren”, a declarat preşedintele american la postul Fox News, referindu-se la liderii francez Emmanuel Macron, german Friedrich Merz şi britanic Keir Starmer, pe care i-a primit cu zi mai înainte, luni, la Casa Albă.

Trump ”a dat asigurări că nu vor exista trupe americane la sol în Ucraina”, a subliniat o purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Rusia a avertizat că orice reglementare a păcii este necesar să garanteze ”securitatea” sa şi a rusofonilor din Ucraina - un pretext agitat la lansarea invaziei Ucrainei, la 24 februarie 2022.

Preşedintele american l-a primit luni pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, la trei zile după ce i-a desfăşurat covorul roşu, în Alaska, lui Vladimir Putin.

Toţi participanţii la reuniunile de la Casa Albă au salutat progrese în dosarul central al garanţiilor de securitate de oferit Kievului şi au anunţat că Putin a acceptat principiul unui summit cu Zelenski în următoarele săptămâni.

Preşedintele rus i-a propus luni seara, la telefon, lui Trump să se întâlnească cu Zelenski la Moscova, au dezvăluit AFP trei surse apropiate dosarului, însă şeful statului ucrainean a refuzat. Oraşul Geneva a fost adus în discuție de către preşedintele francez Emmanuel Macron.

În cazul în care o întâlnire bilaterală se desfăşoară cu bine, o reuniune tripartită ar putea să urmeze, cu Donald Trump, a propus miliardarul luni.

Tot marţi, ”Coaliţia Voluntarilor”, alcătuită din 30 de ţări, mai ales europene, care susţin Ucraina, s-a reunit prin videoconferinţă, sub auspiciile premierului britanic Keir Starmer şi preşedintelui francez Emmanuel Macron, pentru a prezenta discuţiile de la luni de la Washington.

Echipe europene şi americane de planificare urmează să se contacteze, ”în zilele următoare” pentru a ”pregăti desfăşurarea unei Forţe de Reasigurare, în cazul în care ostilităţile se încheie”, a precizat un purtător de cuvânt al lui Starmer.

Aceasta deoarece Kievul consideră că, chiar dacă se ajunge la un acord, Moscova va încerca să lanseze din nou o invazie.

Preşedintele francez pare să creadă acelaşi lucru - Vladimir Putin este ”un prădător, un căpcăun la uşile noastre” care ”are nevoie să continue să mănânce pentru propria supravieţuire”, a acuzat Macron, evocând o ”ameninţare la adresa europenilor”.

Problema concesiilor teritoriale cerute de către Rusia rămâne o mare necunoscută, în contextul în care trupele ruse ocupă aproape 20% din teritoriul ucrainean.

Washingtonul, la fel ca europenii, dă asigurări că problema concesiilor teritoriale este necesar să fie rezolvată în mod direct între Moscova şi Kiev, care a exclus până în prezent orice pierdere teritorială.

Cancelarul german Friedrich Merz a estimat în acest sens că aliatul său ucrainean nu trebuie să fie forţat să facă concesii teritoriale.

Însă, în opinia lui Donald Trump, care i-a cerut lui Zelenski să dea dovadă de ”supleţe”, Ucraina este necesar să rezolve această problemă, mai ales în privinţa Donbasului.

