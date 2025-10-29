Ministrul Apărării reacționează la reducerea trupelor americane din România, ”ca parte din reevaluarea posturii globale a forțelor militare SUA”

Autor: Aniela Manolea
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 09:58
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, despre reducerea trupelor americane din România FOTO Facebook /Ionuț Moșteanu

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, comentează miercuri, 29 octombrie, anunțul că SUA va retrage o parte din trupele din Flancul Estic al NATO, inclusiv soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu din Constanța. Prima reacție a ministerului a confirmat informațiile apărute în spațiul public.

„Ministerul Apărării Naționale (MApN) a fost informat cu privire la redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, ca parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forțelor militare ale SUA. Printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe destinate României, amplasate la Mihail Kogălniceanu”, au transmis reprezentanții ministerului.

Miercuri, 29 octombrie, ora 10.15, ministrul Apărării Naționale susține declarații de presă la sediul ministerului.

„Decizia americană este de sistare a rotirii in Europa a unei brigăzi care deţinea elemente în mai multe state NATO. Aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocaţi în continuare pe teritoriul naţional”, se mai arată în mesajul MApN.

Știre în curs de actualizare

