Unde a făcut premierul Bolojan armata și ce-și amintește din acea perioadă. "Era o armată destul de dură atunci"

Autor: Adrian Zia
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 23:20
127 citiri
Unde a făcut premierul Bolojan armata și ce-și amintește din acea perioadă. "Era o armată destul de dură atunci"
Ilie Bolojan, 2025 / FOTO: Bolojan (captură video FB), interviu Bloomberg

Ilie Bolojan a dezvăluit joi seară, 23 octombrie, unde a făcut armata, "o perioadă din viață care ne-a pregătit pentru viitor". Premierul a povestit că nu a avut totuși un mare șoc atunci când a fost încorporat pentru că la liceu a stat într-un internat cu program semi-militar "și eram cumva obișnuit cu regimul ăsta".

"(Am făcu armata - n.r.) La Radna, la Lipova, lângă Arad, pe Valea Mureșului. Cei care intrau la facultate la Timișoara erau distribuiți în zonă.

Eu nu am avut un șoc atât de mare pentru că am stat patru ani într-un internat la un liceu din Oradea unde aveam un program semi-militar, cu trezire dimineața, mâncat la ore fixe, învățat după-masa cu pedagog și eram cumva obșinuit cu regimul ăsta.

Dar era o armată destul de dură atunci, așa țin minte. Asta era perioadă, era și o forjare a ta ca tânăr să intri într-o anumită zonă de disciplină. Nu am amintiri deosebite, dar a fost o perioadă din viață și ne-a pregătit pentru viitor.

Așa erau vremurile. Și în primii ani de facultate mergeai la munci agricole câte o lună de zile", a povestit premierul la Antena 3 CNN.

Și pentru că tot a amintit și de facultate, Bolojan a vorbit și despre acei ani.

"(...) În 1987 am terminat liceul, am dat în toamnă la Facultatea de Mecanică, Institutul Politehnic, am intrat. Și înainte de 89, cum știm cu toții, te ducea în armată. Am făcut armata și am început facultatea în 1988.

Imediat după Revoluție, mi-am dat seama că ingineria are o problemă pentru că vedeam că se închid fabricile, se prăbușesc, și fratele meu care e profesor de matematică mi-a zis să fac și eu și am dat concurs în 1990, pentru că puteai să faci două facultăți în același timp și am terminat atât Construcții de Mașini, dar și asta de trei de ani zile".

Premierul a ținut să precizeze că vorbește despre facultate pentru că "au fost niște articole legate de studiile mele, legate de faptul că am pierdut un an de zile între absolvirea liceului și primul an de facultate, legat de faptul că de ce am făcut trei ani de zile, deși scrie că am diplomă de absolvire.

Au apărut tot felul de pseudoștiri. Mi-am publicat diplomele. Uneori și să îți faci școala la timp poate fi o circumstanță agravantă"

Bolojan vrea modificarea legislației, după explozia din Rahova. "Pe legea actuală poate fi vorba doar de ajutoare de urgență"
Bolojan vrea modificarea legislației, după explozia din Rahova. "Pe legea actuală poate fi vorba doar de ajutoare de urgență"
Premierul României a comentat joi seară, 23 octombrie, situația oamenilor care și-au pierdut locuințele în explozia din Rahova. După ce le-a transmis încă o dată condoleanțe...
Bolojan le răspunde dur celor care-l acuză că e inflexibil. "Negociez orice, dar nu pot să-mi bat joc de omul ăla care merge de dimineaţă până seara la lucru"
Bolojan le răspunde dur celor care-l acuză că e inflexibil. "Negociez orice, dar nu pot să-mi bat joc de omul ăla care merge de dimineaţă până seara la lucru"
Premierul Ilie Bolojan a afirmat joi seară, 23 octombrie, că proiectul privind reforma pensiilor magistraţilor este unul ”de fond” şi nu unul ”care mimează corecţiile”. ”Negociez...
#armata, #bolojan premier, #bolojan amintiri armata , #stiri Ilie Bolojan
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Noi detalii in cazul tinerilor gasiti impuscati in masina: Urmau sa plece vineri la munca in Olanda. Ipoteza luata in calcul de Politie
a1.ro
Doru Octavian Dumitru, de urgenta la spital! Mesajul dureros transmis de familie, dupa ce artistul nu a putut urca pe scena: "Rugati-va"
DigiSport.ro
L-au prins! Cine este barbatul care a ucis un sofer de autocar: "A fost cea mai ascutita"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Unde a făcut premierul Bolojan armata și ce-și amintește din acea perioadă. "Era o armată destul de dură atunci"
  2. Bolojan vrea modificarea legislației, după explozia din Rahova. "Pe legea actuală poate fi vorba doar de ajutoare de urgență"
  3. Bolojan le răspunde dur celor care-l acuză că e inflexibil. "Negociez orice, dar nu pot să-mi bat joc de omul ăla care merge de dimineaţă până seara la lucru"
  4. Bolojan nu s-a mai abținut și a răspuns atacurilor lui Grindeanu. "Eu pot să plec mâine. PSD să depună moțiune și să facă guvern cu AUR"
  5. Planul președintelui. Îl susține Nicușor Dan pe Cătălin Drulă pentru a nu-i fi rival la prezidențiale? „Ecuația e foarte complicată și imprevizibilă”
  6. "Riscăm ca acest concurs prost să ducă la un eşec". Avertismentul lui Grindeanu privind legea pensiilor magistraţilor. "Să nu transformăm totul într-o fugă după imagine"
  7. PSD propune candidați separați la București pentru a proteja coaliția. „Bine ați revenit în 2024, când domnii Ciucă și Ciolacu au făcut parca un blat”
  8. Primăria Ploieștiului a plătit o datorie personală a viceprimarului AUR. Banii se recuperează prin rețineri din salariu
  9. Anca Alexandrescu a anunțat că vrea să candideze la Primăria Capitalei pentru a sparge "gașca": "Sunt pregătită să fiu făcută una cu pământul"
  10. Grindeanu a anunțat când va fi decis candidatul PSD pentru Primăria Capitalei. "Probabil că o să facem un Birou Permanent Naţional"