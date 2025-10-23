Unde a făcut premierul Bolojan armata și ce-și amintește din acea perioadă. "Era o armată destul de dură atunci"

Ilie Bolojan a dezvăluit joi seară, 23 octombrie, unde a făcut armata, "o perioadă din viață care ne-a pregătit pentru viitor". Premierul a povestit că nu a avut totuși un mare șoc atunci când a fost încorporat pentru că la liceu a stat într-un internat cu program semi-militar "și eram cumva obișnuit cu regimul ăsta".

"(Am făcu armata - n.r.) La Radna, la Lipova, lângă Arad, pe Valea Mureșului. Cei care intrau la facultate la Timișoara erau distribuiți în zonă.

Eu nu am avut un șoc atât de mare pentru că am stat patru ani într-un internat la un liceu din Oradea unde aveam un program semi-militar, cu trezire dimineața, mâncat la ore fixe, învățat după-masa cu pedagog și eram cumva obșinuit cu regimul ăsta.

Dar era o armată destul de dură atunci, așa țin minte. Asta era perioadă, era și o forjare a ta ca tânăr să intri într-o anumită zonă de disciplină. Nu am amintiri deosebite, dar a fost o perioadă din viață și ne-a pregătit pentru viitor.

Așa erau vremurile. Și în primii ani de facultate mergeai la munci agricole câte o lună de zile", a povestit premierul la Antena 3 CNN.

Și pentru că tot a amintit și de facultate, Bolojan a vorbit și despre acei ani.

"(...) În 1987 am terminat liceul, am dat în toamnă la Facultatea de Mecanică, Institutul Politehnic, am intrat. Și înainte de 89, cum știm cu toții, te ducea în armată. Am făcut armata și am început facultatea în 1988.

Imediat după Revoluție, mi-am dat seama că ingineria are o problemă pentru că vedeam că se închid fabricile, se prăbușesc, și fratele meu care e profesor de matematică mi-a zis să fac și eu și am dat concurs în 1990, pentru că puteai să faci două facultăți în același timp și am terminat atât Construcții de Mașini, dar și asta de trei de ani zile".

Premierul a ținut să precizeze că vorbește despre facultate pentru că "au fost niște articole legate de studiile mele, legate de faptul că am pierdut un an de zile între absolvirea liceului și primul an de facultate, legat de faptul că de ce am făcut trei ani de zile, deși scrie că am diplomă de absolvire.

Au apărut tot felul de pseudoștiri. Mi-am publicat diplomele. Uneori și să îți faci școala la timp poate fi o circumstanță agravantă"

