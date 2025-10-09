Ambasadorul SUA la NATO anunță că unele dintre cele mai puternice arme americane ar putea ajunge la Ucraina. „Pot produce daune serioase, într-un loc și la un moment ales de noi”

Autor: Catalina Sirbu
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 22:45
Racheta Tomahawk/FOTO.X@BrennpunktUA

Statele Unite dețin arme „puternice” care nu sunt folosite în prezent în Ucraina. Totuși, Kievul ar putea să le primească în viitor, a declarat ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, în cadrul conferinței de la Riga.

Potrivit acestuia, SUA dispun de arme capabile să provoace „daune serioase, într-un loc și la un moment ales de noi”, potrivit newsukraine.rbc.ua.

„Unele dintre acestea ar putea fi transferate în continuare către Ucraina pentru a fi folosite, iar acest lucru ar putea schimba calculele. Însă, în mod evident, nu am ajuns încă în punctul în care Vladimir Putin să decidă că este momentul potrivit pentru a negocia”, a spus Whitaker.

El a adăugat că președintele rus Vladimir Putin nu poate arăta slăbiciune, deși, în realitate, este foarte slab.

Whitaker a amintit panica din Rusia legată de posibilul transfer al rachetelor Tomahawk către Ucraina, precum și de confiscarea de către Franța a unui tanc petrolier din „flota din umbră” a Rusiei.

Ambasadorul SUA la NATO a menționat și reacția Rusiei la modul în care președintele american Donald Trump a comparat-o cu un „tigru de hârtie” în timpul unui discurs adresat generalilor americani.

Rachete Tomahawk pentru Ucraina

Echipa lui Trump și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu pierderea controlului asupra rachetelor Tomahawk, în cazul în care acestea ar fi transferate Ucrainei.

De-a lungul ultimului an, Kievul a ridicat în repetate rânduri problema obținerii armelor cu rază lungă de acțiune. Recent, Trump a declarat că aproape a luat o decizie privind trimiterea rachetelor Tomahawk către Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu a dezvăluit dacă Ucraina a cerut în mod specific rachete Tomahawk. Potrivit relatărilor din presă, el a discutat această chestiune cu oficiali americani în timpul vizitei sale în Statele Unite.

Rusia a reacționat deja la posibilitatea livrării rachetelor Tomahawk către Ucraina. În special, a amenințat cu o escaladare gravă dacă rachete cu rază lungă de acțiune vor fi trimise la Kiev.

Liderul rus Vladimir Putin a declarat că furnizarea de rachete Tomahawk Ucrainei ar înrăutăți perspectivele pozitive ale relațiilor care se dezvoltaseră între cele două țări.

Declarații în contradictoriu la nivel înalt la Moscova. Consilierul lui Putin pe politică externă neagă că eforturile Rusiei și SUA de a pune capăt războiului din Ucraina s-ar fi epuizat
Consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov, a declarat joi, 9 octombrie, că eforturile Rusiei și Statelor Unite de a pune capăt conflictului din Ucraina sunt încă în...
Ideologul lui Putin avertizează despre „inevitabilul mare război mondial” și amenință cu arme nucleare. „Globaliștilor li s-a permis să forțeze alegerile din România și Moldova și să ucidă membri AfD în Germania”
Ideologul rus Alexandr Dughin, apropiat al lui Vladimir Putin, amenință Occidentul cu un ”foarte mare și serios război” și cu armele nucleare. Acesta acuză faptul că globaliștii...
