Statele Unite dețin arme „puternice” care nu sunt folosite în prezent în Ucraina. Totuși, Kievul ar putea să le primească în viitor, a declarat ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, în cadrul conferinței de la Riga.

Potrivit acestuia, SUA dispun de arme capabile să provoace „daune serioase, într-un loc și la un moment ales de noi”, potrivit newsukraine.rbc.ua.

„Unele dintre acestea ar putea fi transferate în continuare către Ucraina pentru a fi folosite, iar acest lucru ar putea schimba calculele. Însă, în mod evident, nu am ajuns încă în punctul în care Vladimir Putin să decidă că este momentul potrivit pentru a negocia”, a spus Whitaker.

El a adăugat că președintele rus Vladimir Putin nu poate arăta slăbiciune, deși, în realitate, este foarte slab.

Whitaker a amintit panica din Rusia legată de posibilul transfer al rachetelor Tomahawk către Ucraina, precum și de confiscarea de către Franța a unui tanc petrolier din „flota din umbră” a Rusiei.

Ambasadorul SUA la NATO a menționat și reacția Rusiei la modul în care președintele american Donald Trump a comparat-o cu un „tigru de hârtie” în timpul unui discurs adresat generalilor americani.

Rachete Tomahawk pentru Ucraina

Echipa lui Trump și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu pierderea controlului asupra rachetelor Tomahawk, în cazul în care acestea ar fi transferate Ucrainei.

De-a lungul ultimului an, Kievul a ridicat în repetate rânduri problema obținerii armelor cu rază lungă de acțiune. Recent, Trump a declarat că aproape a luat o decizie privind trimiterea rachetelor Tomahawk către Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu a dezvăluit dacă Ucraina a cerut în mod specific rachete Tomahawk. Potrivit relatărilor din presă, el a discutat această chestiune cu oficiali americani în timpul vizitei sale în Statele Unite.

Rusia a reacționat deja la posibilitatea livrării rachetelor Tomahawk către Ucraina. În special, a amenințat cu o escaladare gravă dacă rachete cu rază lungă de acțiune vor fi trimise la Kiev.

Liderul rus Vladimir Putin a declarat că furnizarea de rachete Tomahawk Ucrainei ar înrăutăți perspectivele pozitive ale relațiilor care se dezvoltaseră între cele două țări.

