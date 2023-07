Rușii folosesc arme chimice la Bahmut. Substanța ucigașă care provoacă greață, vărsături și pierderea cunoștinței VIDEO

Forțele armate ruse folosesc în mod activ arme chimice împotriva armatei ucrainene din regiunea Bakhmut, anunță purtătorul de cuvânt al armatei ucrainene din regiunea Tavria, Aleksiy Dmytrașkovskyi.

Conform informațiilor preliminare, invadatorii ruși folosesc elementul chimic Lewisite.

"Situația este dificilă în direcția Bakhmut. Inamicul folosește din ce în ce mai des arme chimice. De exemplu, în timpul focului de artilerie, se folosește un element numit anterior Lewisite", a spus Dmytrașkovsky.

Purtătorul de cuvânt a declarat că deja există victime ale acestui element chimic în rândul armatei ucrainene. El a observat că substanța ucigașă provoacă greață, vărsături și pierderea cunoștinței.

Ce se știe despre elementul Lewisite

Lewisitul este un derivat al arsenicului trivalent, ai cărui compuși sunt foarte toxici.

Prin semnarea Convenției privind armele chimice în 1993, utilizarea Lewisitului ca armă chimică a fost interzisă și a fost inclusă în lista 1, care reglementează producția și circulația substanțelor periculoase.

Acest element chimic nu are aproape nicio acțiune ascunsă, iar semnele influenței sale apar la 3-5 minute după ce a intrat în corp. Severitatea daunelor depinde de doza și timpul petrecut în atmosfera contaminată. La inhalarea vaporilor sau aerosolului, tractul respirator superior este mai întâi afectat.

În otrăvirea ușoară, leziunea poate dispărea după câteva zile. Otrăvirea severă este însoțită de greață, dureri de cap, pierderea vocii, vărsături, slăbiciune generală. Spasmele toracice și dificultăți de respirație sunt semne de otrăvire severă. Organele vederii sunt foarte sensibile la Lewisite, introducerea unei picături de otravă în ochi duce la pierderea vederii după 7-10 zile.

Official and Exclusive from Armed Forces of Ukraine Commander Colonel Oleksiy Dmytrashkivsky:

Russia is actively using chemical weapons against Ukrainian troops in the direction of Bakhmut. pic.twitter.com/jCKIDtu0Yt