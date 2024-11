Ce arme teribile a început să folosească Rusia în Ucraina

Rusia a folosit gaze lacrimogene, împotriva militarilor ucraineni, pe frontul din Ucraina, aceste gaze fiind incluse în categoria armelor chimice, a anunțat Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice (OPCW).

OPCW anunță, luni, că a descoperit gaze lacrimogene antirevoltă de tip CS în eşantioane ale unei grenade şi de sol furnizate de către Ucraina, ceea ce contravine Convenției privind folosirea armamentului chimic, relatează AFP.

”Rezultatele analizelor acestor eşantioane efectuate de către două laboratoare desemnate de OIAC, în mod separat şi independent unul de celălalt, arată că grenada prelevată în tranșee și eşantionul de sol prelevat (...) alături conţineau agent antirevoltă 2-clorobenzalmalononitril (numit şi o-clorobenziliden malononitril; formula chimică: C10H5ClN2), cunoscut sub numele de CS”, anunță, într-un comunicat, OPCW.

Gazele lacrimogene nu sunt concepute pentru a fi letale, ci au rolul să provoace iritații temporare ale ochilor și ale sistemului respirator.

🔴 OPCW report on Technical Assistance Visit to #Ukraine confirms presence of toxic chemical 2-Chlorobenzylidenemalononitrile, known as CS, related to an alleged incident that took place along confrontation lines in #Dnipropetrovsk region on 20 September 2024

