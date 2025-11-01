Arme de foc produse în Canada, inclusiv puști cu lunetă, au ajuns în dotarea militarilor ruși din Ucraina. Pe ce filieră ar fi fost transportat armamentul

Autor: Mihai Diac
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 23:42
281 citiri
Arme de foc produse în Canada, inclusiv puști cu lunetă, au ajuns în dotarea militarilor ruși din Ucraina. Pe ce filieră ar fi fost transportat armamentul
Militari ruși concentrați în jurul localității Pokrovsk / FOTO:X/@NSTRIKE01

Arme de foc produse în Canada, inclusiv puști cu lunetă, au ajuns în dotarea militarilor ruși care luptă în Ucraina, în ciuda sancțiunilor impuse de țările occidentale împotriva Rusiei.

Rușii chiar s-au lăudat cu puștile de lunetist Cadex, pe care le-au prezentat la o expoziție de arme din Moscova, anunță Kyiv Post la data de 31 octombrie 2025.

Pe de altă parte, militari ruși au fost văzuți folosind aceste puști canadiene în Ucraina, în imagini care au fost postate pe rețelele sociale.

Armele canadiene au apărut și pe site-ul unui "dealer local de arme", anunță jurnaliștii ucraineni. Nici acest dealer local, nici organizatorii expoziției din Moscova nu au răspuns la întrebările privitoare la proveniența respectivelor arme.

În schimb, președintele Cadex, Serge Dextraze, a recunoscut că unele puști au ajuns în Rusia, deși el ar fi făcut tot posibilul pentru a opri acest transfer ilegal de arme. Dextraze a citat un caz în care vama rusă a înregistrat importul a 10 puști Cadex cu numere de serie consecutive. Drept urmare, firma Cadex a încetat relațiile cu firma din SUA căreia i-a vândut inițial armele.

Șeful firmei Cadex susține că i s-a spus, de către persoane din rândul autorităților, că „nimeni nu poate opri rușii să obțină ceea ce vor. Ei găsesc întotdeauna o cale”.

Se pare că armele produse în Canada au ajuns în Rusia după ce au trecut prin Italia, Kârgâzstan și Kazahstan.

Un cetățean german de origine rusă a fost condamnat, la Munchen, la șase ani de închisoare pentru spionaj. În paralel sunt judecați un rus, un ucrainean și un armean
Un cetățean german de origine rusă a fost condamnat, la Munchen, la șase ani de închisoare pentru spionaj. În paralel sunt judecați un rus, un ucrainean și un armean
Un german de origine rusă a fost condamnat joi, 30 octombrie, la Munchen, la şase ani de închisoare pentru spionaj şi planificarea unor atacuri incendiare asupra instalaţiilor militare şi...
Percheziții pe întregul teritoriu al Republicii Moldova, într-un dosar privind activitatea unor mercenari
Percheziții pe întregul teritoriu al Republicii Moldova, într-un dosar privind activitatea unor mercenari
Inspectoratul Național de Investigații (INI), procurorii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale și polițiștii din unitatea “Fulger” fac percheziții pe întregul...
#arme foc, #Canada, #militari rusi, #militari rusi Ucraina, #armata rusa, #lunetisti Rusia, #razboi Rusia Ucraina , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
De nicaieri! Sarbii l-au facut "praf" pe Mutu: "Daca taceai, filosof ramaneai"
ObservatorNews.ro
Amenda de 100 de ori mai mare pentru cei care taie ilegal copaci in Bucuresti
DigiSport.ro
De nicaieri! Sarbii l-au facut "praf" pe Mutu: "Daca taceai, filosof ramaneai"

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cetățenii Slovaciei sunt liberi să alerge după autobuz. Discuția a pornit de la o lege controversată care stabilește viteza maximă de deplasare pe trotuar
  2. Rusia și-a bombardat propriul teritoriu de cel puțin 130 de ori în acest an. Ce s-a întâmplat
  3. Arme de foc produse în Canada, inclusiv puști cu lunetă, au ajuns în dotarea militarilor ruși din Ucraina. Pe ce filieră ar fi fost transportat armamentul
  4. Şeful CIA, întâlnire secretă cu oficiali ai UE. Ce s-a discutat în spatele ușilor închise
  5. Bărbat de 41 de ani înjunghiat de un copil de 13 ani, în apropiere de București. Victima a ajuns la spital, iar agresorul, în custodia Poliţiei
  6. Căruță spulberată de o mașină pe un drum judeţean din Maramureş. Un copil a murit şi mai multe persoane au fost rănite
  7. Republica Moldova are un nou guvern. Premierul Alexandru Munteanu a primit votul de încredere al parlamentului
  8. S-a autoproclamat cel mai tânăr „președinte” din lume. Apoi a fost deportat VIDEO
  9. Viktor Orban, refuzat de Trump. Ungaria nu mai poate importa petrol rusesc. "Prietenul meu a cerut o scutire, dar nu am acordat-o"
  10. Noile arme nucleare ale Rusiei - amenințare reală sau fanfaronadă a lui Putin? Explicațiile experților VIDEO