Arme de foc produse în Canada, inclusiv puști cu lunetă, au ajuns în dotarea militarilor ruși care luptă în Ucraina, în ciuda sancțiunilor impuse de țările occidentale împotriva Rusiei.

Rușii chiar s-au lăudat cu puștile de lunetist Cadex, pe care le-au prezentat la o expoziție de arme din Moscova, anunță Kyiv Post la data de 31 octombrie 2025.

Pe de altă parte, militari ruși au fost văzuți folosind aceste puști canadiene în Ucraina, în imagini care au fost postate pe rețelele sociale.

Armele canadiene au apărut și pe site-ul unui "dealer local de arme", anunță jurnaliștii ucraineni. Nici acest dealer local, nici organizatorii expoziției din Moscova nu au răspuns la întrebările privitoare la proveniența respectivelor arme.

În schimb, președintele Cadex, Serge Dextraze, a recunoscut că unele puști au ajuns în Rusia, deși el ar fi făcut tot posibilul pentru a opri acest transfer ilegal de arme. Dextraze a citat un caz în care vama rusă a înregistrat importul a 10 puști Cadex cu numere de serie consecutive. Drept urmare, firma Cadex a încetat relațiile cu firma din SUA căreia i-a vândut inițial armele.

Ads

Șeful firmei Cadex susține că i s-a spus, de către persoane din rândul autorităților, că „nimeni nu poate opri rușii să obțină ceea ce vor. Ei găsesc întotdeauna o cale”.

Se pare că armele produse în Canada au ajuns în Rusia după ce au trecut prin Italia, Kârgâzstan și Kazahstan.

Ads