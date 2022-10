Canalele de informații din Rusia promovează acțiuni militare desfășurate în școli și grădinițe.

Un astfel de eveniment a fost extras din presa rusă de către Francis Scarr, jurnalist britanic responsabil cu monitorizarea pentru BBC a presei din spațiul ex-sovietic.

Potrivit lui Scarr, fotografiile pe care le-a reprodus într-o postare pe Twitter au fost realizate la grădinița cu numărul 31 din Korolyov, un oraș cu peste 200.000 de locuitori din suburbiile Moscovei.

Un militar, cel mai probabil membru al unității de mercenari Wagner, le prezintă copiilor de grădiniță echipamentul complex de război, într-o vizită organizată de conducerea unității școlare.

La finalul lecției, cei mici au putut atinge armele, sub ghidajul instructorului militar.

"Ar trebui să le invite un muzician, un arhitect, un actor, un fizician care să facă experimente interesante. De ce anumite culturi împing cu atâta putere agenda militară? Nu suntem suficient de civilizați încât să ne imaginăm viitorul prin intermediul științei?", întreabă la comentarii unul dintre cei care au citit informația.

"Sunt scene sfâșietor de greu de privit. Otrăvirea unor suflete dulci și nevinovate. Armele și războiul nu ar trebui niciodată să fie lăsate, să li se facă loc în grădinițe", scrie alt comentator.

Meanwhile at kindergarten No31 in the town of Korolyov, just outside Moscow pic.twitter.com/5BdlfaqEZy