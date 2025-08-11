Rusia recunoaște că a continuat dezvoltarea rachetelor nucleare de rază mică și intermediară în timp ce acestea erau interzise

Federația Rusă a continuat dezvoltarea de rachete nucleare de rază mică și intermediară în timpul moratoriului semnat de SUA și URSS în 1987. Anunțul a fost făcut chiar la televiziunea de stat Rossia-1 de către viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, duminică, 10 august.

Poziția oficială a Rusiei este că nu a acceptat niciodată moratoriul complet asupra dezvoltării rachetelor nucleare de rază mică și medie, ci doar asupra utilizării lor.

„Când s-a anunțat moratoriul, am arătat clar că acesta se aplică doar la desfășurare și nu menționează nicio încetare a activităților” de cercetare și dezvoltare, a transmis agenția de presă RIA, după un interviu cu Riabkov difuzat de televiziunea de stat Rossia-1.

În timpul moratoriului internațional, Federația Rusă a construit un arsenal „substanțial”, a mai spus oficialul rus, citat de Reuters.

„Am utilizat acest timp pentru a dezvolta sistemele potrivite pentru construcția unui arsenal substanțial în acest domeniu. După cum am înțeles eu, avem în acest moment”, a mai spus viceministrul rus de Externe.

Tratatul de interzicere a rachetelor nucleare de rază mică și intermediară a fost semnat în 1987 de către SUA și URSS și a fost unul dintre semnalele cu privire la o reducere a tensiunilor dintre cele două superputeri.

SUA s-a retras din acordul cu Federația Rusă în 2019, invocând presupuse încălcări ale moratoriului de către Rusia, acuzații negate de Moscova.

