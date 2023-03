Arma rușilor din Primul Război Mondial folosită de ucraineni face furori: Mitraliera ce lovește armata lui Putin VIDEO

Războiul provocat de Putin în țara vecină a adus pe câmpul de luptă cele mai moderne arme ale Rusiei, dar și ale NATO, care au ajuns în dotarea armatei de la Kiev. Dar, uneori forțele ucrainene au apelat și la stocurile vechi de armament, precum mitraliera tip M1910/30 Maxim de proveniență sovietică, care are aproape un secol, fiind folosită și în Primul Război Mondial.

Cum se poate ca o armă atât de veche să fie folosită în Ucraina? Un videoclip cu un soldat ucrainean care folosește o mitralieră veche de aproape 100 de ani a devenit viral pe rețelele de socializare, potrivit 19fortyfive.

După cum s-a raportat anterior, forțele ucrainene au scos din depozitele vechi o serie de arme aparent învechite chiar înainte ca Rusia să-și organizeze invazia anul trecut.

Împreună cu mitralierele ușoare DP-27 din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial și obuzierele M101 de fabricație americană, arme vechi precum mitraliera M1910 își găsesc încă un loc pe câmpul de luptă modern.

Cunoscută oficial sub numele de Pulemyot Maxima obraztsa 1910 goda (mitraliera Maxim Model 1910), sau M1910, arma văzută în clipul video a fost versiunea sovietică a proiectului original de mitralieră al lui Hiram Maxim.

Dezvoltat în anii 1890, Maxim a fost adoptat în diverse moduri de puterile europene. A fost mult perfecționat ca mitralieră britanică Vicker's și ca mitralieră germană Maschinengewehr 08 (MG08).

Versiunea sovietică a fost inițial cu cameră pentru cartușul de 7,62x54 mm, același ca și cel al puștii Mosin Nagant M1890. A fost plasată pe un suport Sokolov (uneori cu un scut de armă), ceea ce a făcut ca mitraliera medie să fie mai ușor de deplasat.

Versiunile originale ale mitralierelor tip M1910-urilor imperiale rusești erau echipate cu camere din alamă netedă, dar până la izbucnirea Primului Război Mondial au fost produse cămăși din oțel cu timbru neted. Armele ofereau o putere de foc considerabilă, dar industria Moscovei s-a străduit să producă suficiente exemplare în timpul războiului.

Producția acestor mitraliere a fost repornită în 1940, în Uniunea Sovietică și, în total, au fost produse cel puțin 175.000 până la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial. M1910 a fost folosit în mare parte ca armă secundară sau defensivă în timpul conflictului, și a continuat să fie folosit în Războiul civil chinez, în Războiul din Coreea și în Vietnam.

