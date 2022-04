SUA se pregătește să trimită în Ucraina sisteme antiaeriene Stinger, sisteme antiblindaj Javelin și alte echipamente militare.

Într-un video postat de Departamentul de Apărare al SUA, se observă cum sunt pregătite sisteme antiaeriene Stinger și antiblindaj Javelin, la Baza Forțelor Aeriene Dover.

Our @usairforce Airmen prepare supply crates containing Stinger anti-aircraft systems, Javelin anti-armor systems, and other equipment bound for Ukraine at Dover Air Force Base in April 2022. pic.twitter.com/nh51xhkSuK