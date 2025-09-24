Alertă la Timișoara. Un adevărat arsenal, inclusiv o grenadă, a fost descoperit la un clan de romi aflat în conflict cu un grup rival

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 10:15
269 citiri
Alertă la Timișoara. Un adevărat arsenal, inclusiv o grenadă, a fost descoperit la un clan de romi aflat în conflict cu un grup rival
Politiștii au facut mai multe perchezitii la Timisoara Foto: Facebook/Poliția Română

Descoperire alarmantă la Timișoara. În urma perchezițiilor la membrii clanurilor implicate într-o răfuială violentă de pe podul „Mihai Viteazul”, polițiștii au găsit un adevărat arsenal și chiar o grenadă, pentru care a fost nevoie de intervenția urgentă a pirotehniștilor.

Două mandate de percheziție domiciliară sunt puse în aplicare de polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase. Acțiunea se desfășoară în cadrul unui dosar penal privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Perchezițiile vizează strângerea de probe care să clarifice modul în care a izbucnit conflictul și dacă armele folosite sau pregătite pentru răfuială au fost deținute legal ori nu.

Polițiștii din Timișoara au descins în această dimineață la membrii celor două clanuri implicate în răfuiala de pe podul "Mihai Viteazul", acolo unde, luna trecută, două mașini s-au ciocnit intenționat, distrugând balustrada și punând în pericol căderea în râul Bega, a relatat Antena 3 CNN.

Polițiștii au descoperit unul dintre bolizii de lux folosiți în scandal în curtea casei unde astăzi au fost descoperite și armele și au decis să ducă la audieri mai multe persoane.

Cercetările au fost extinse după ce, în urma accidentului intenționat de luna trecută, în autoturismele implicate au fost găsite obiecte contondente și arme albe, existând suspiciuni și cu privire la deținerea ilegală a unor arme de foc.

Român prins cu scuterul plin de marijuana. Polițiștii italieni l-au oprit pentru că nu purta cască
Român prins cu scuterul plin de marijuana. Polițiștii italieni l-au oprit pentru că nu purta cască
Un cetățean român de 21 de ani a fost arestat în Catania, Sicilia, după ce a trecut cu scuterul prin fața sediului Poliției, fără cască de protecție. Comportamentul tânărului a...
Scandal mare la finalul partidei dintre Rapid și Hermannstadt: Dobre, în conflict cu suporterii
Scandal mare la finalul partidei dintre Rapid și Hermannstadt: Dobre, în conflict cu suporterii
FC Rapid București a fost învinsă acasă de FC Hermannstadt cu scorul de 2-1 (0-0), duminică, într-un meci din etapa a 10-a a Superligii de fotbal. Rapid, care a deschis scorul prin...
#arme, #perchezitii, #grenada, #clan romi, #conflict , #politie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Liber la toata planeta! Donald Trump a spus-o, in fata Adunarii Generale a ONU
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Novak Djokovic s-a razgandit! Decizia luata, la doua saptamani dupa ce si-a luat familia si s-a mutat in Grecia

Ep. 134 - 4 din 10 romani nu au...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Horațiu Potra, un nou dosar penal. Este acuzat că a folosit „o semnătură în alb” pentru a crea o datorie fictivă de 500.000 de dolari
  2. Incident la secția de Poliție unde Călin Georgescu semnează controlul judiciar: un bărbat a afișat simboluri cu caracter legionar
  3. Trump duce un război cultural împotriva Europei prin promovarea aliaților de dreapta. Concluziile unui raport european
  4. Un copil de 8 ani a fost rănit într-un accident rutier în Alba Iulia. Minorul se afla pe o trotinetă
  5. Alertă la Timișoara. Un adevărat arsenal, inclusiv o grenadă, a fost descoperit la un clan de romi aflat în conflict cu un grup rival
  6. Se răcește brusc vremea: Temperaturile scad cu 10-15 grade. Noi alerte de la meteorologi
  7. Cine ar fi cauzat blocarea scării rulante pe care urcau Trump și soția sa, la ONU. Președintele SUA susține că nu a căzut pentru că este „într-o formă grozavă” VIDEO
  8. Cum a murit în America fostul jucător de la CFR Cluj, la numai 20 de ani: ”O mică neatenție l-a costat viața!”
  9. Intervenţia continuă la depozitul care arde de marți, în Sectorul 2. Hala nu avea autorizație de securitate la incendiu FOTO
  10. Un elev a fost reținut în cadrul anchetei privind valul de mesaje de amenințare primite de școli, spitale și inspectoratele de poliție