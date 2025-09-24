Alertă la Timișoara. Un adevărat arsenal, inclusiv o grenadă, a fost descoperit la un clan de romi aflat în conflict cu un grup rival

Descoperire alarmantă la Timișoara. În urma perchezițiilor la membrii clanurilor implicate într-o răfuială violentă de pe podul „Mihai Viteazul”, polițiștii au găsit un adevărat arsenal și chiar o grenadă, pentru care a fost nevoie de intervenția urgentă a pirotehniștilor.

Două mandate de percheziție domiciliară sunt puse în aplicare de polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase. Acțiunea se desfășoară în cadrul unui dosar penal privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Perchezițiile vizează strângerea de probe care să clarifice modul în care a izbucnit conflictul și dacă armele folosite sau pregătite pentru răfuială au fost deținute legal ori nu.

Polițiștii din Timișoara au descins în această dimineață la membrii celor două clanuri implicate în răfuiala de pe podul "Mihai Viteazul", acolo unde, luna trecută, două mașini s-au ciocnit intenționat, distrugând balustrada și punând în pericol căderea în râul Bega, a relatat Antena 3 CNN.

Polițiștii au descoperit unul dintre bolizii de lux folosiți în scandal în curtea casei unde astăzi au fost descoperite și armele și au decis să ducă la audieri mai multe persoane.

Cercetările au fost extinse după ce, în urma accidentului intenționat de luna trecută, în autoturismele implicate au fost găsite obiecte contondente și arme albe, existând suspiciuni și cu privire la deținerea ilegală a unor arme de foc.

