A apărut pe TikTok cu arma la brâu, iar polițiștii s-au dus peste el. Au găsit și 1.500 de gloanțe

S-a filmat cu arma la brâu și a ajuns la poliție FOTO captură TikTok

Un tânăr de 22 de ani din comuna Corlăteni, județul Botoșani, a ajuns în atenția polițiștilor după ce a publicat pe o rețea de socializare un videoclip în care apărea purtând o armă. Descinderea forțelor de ordine la locuința sa a dus la descoperirea unui pistol și a peste 1.500 de elemente de muniție, iar ancheta este acum coordonată de procurori.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, polițiștii au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară la adresele unor persoane bănuite de comiterea infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și munițiilor, arată Monitorul de Botoșani.

În urma verificărilor efectuate la locuința tânărului care apare în imaginile de pe internet, polițiștii au descoperit o armă scurtă, tip pistol, de culoare neagră, calibrul 6 mm, precum și 1.500 de elemente de muniție de același calibru.

Toate bunurile au fost ridicate și urmează să fie supuse unei expertize criminalistice pentru a se stabili categoria din care face parte arma și dacă aceasta este sau nu funcțională.

Ancheta continuă sub coordonarea procurorilor

Polițiștii efectuează în continuare cercetări pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, faptă prevăzută și pedepsită de Codul Penal. În funcție de rezultatele expertizei, vor fi dispuse măsuri legale față de persoana vizată.

