Momente dramatice pe aeroportul din Stepanakert: Mii de armeni încearcă să scape din Nagorno-Karabakh VIDEO

Mulțimi de armeni se adună pe aeroportul Stepanakert (nume azer Khankendi) pe fondul capitulării trupelor susținute de Erevan. Vorbim de rezidenți care vor să părăsească regiunea după ce a devenit clar că aceasta va fi integrată în Azerbaidjan.

Conform acordurilor la care s-a ajuns, Baku se angajează să asigure un coridor pentru evacuarea rezidenților și a rămășițelor „armatei din Karabakh”.

Miercuri, 20 septembrie, a devenit cunoscut faptul că autoritățile din Karabakh au semnat o capitulare în fața Azerbaidjanului. Acest lucru s-a întâmplat la o zi după ce partea azeră a anunțat o operațiune antiteroristă în regiune.

Capitularea „republicii” nerecunoscute implică revenirea Karabakhului sub controlul Azerbaidjanului, retragerea tuturor forțelor paramilitare armene din această regiune, desființarea „armatei Karabakhului” și eliminarea echipamentelor și armelor acesteia.

Joi, 21 septembrie, autoritățile azere au planificat o întâlnire cu populația armeană din Karabakh, la care se va discuta problema asigurării drepturilor și securității armenilor.

Amintim că Rusia nu a sprijinit Armenia în noua rundă a conflictului din Karabakh și a declarat că Azerbaidjanul acționează de jure pe teritoriul său. Cu toate acestea, Erevanul a spus aproape imediat că nu va trimite trupe în Karabakh.

Între timp, la Erevan au izbucnit proteste de stradă împotriva operațiunii militare a Azerbaidjanului din Karabakh și a reticenței conducerii armene de a interveni în conflictul armat.

Armenians are leaving Stepanakert after the surrender of the Artsakh Republic. pic.twitter.com/4rGe3FSKFH

Thousands of Armenian refugees near Stepanakert airport, awaiting evacuation from Karabakh after the capitulation of local authorities. pic.twitter.com/SIRQmtyA7o