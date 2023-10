Nagorno-Karabah a devenit o regiune fantomă după exodul armenilor. ”Unde erau monitorii internaționali când eram înfometați?”

Aproape întreaga populație de etnie armeană a părăsit Nagorno-Karabah, când prima misiune a Națiunilor Unite a sosit duminică în regiunea muntoasă în mare parte pustie.

Mulți dintre armenii care au fugit din Nagorno-Karabkah au spus că vizita misiunii internaționale a venit prea târziu, după ce Azerbaidjanul a recuperat zona într-o operațiune militară fulger luna trecută, scrie The Guardian.

Așezat pe o bancă lângă Piața Republicii din centrul Erevan, capitala armeană, Aren Harutiunian, care a părăsit regiunea cunoscută de armeni drept Arțah săptămâna trecută, a dat vina pe „comunitatea internațională” pentru exod.

„Ce mai este de monitorizat” a spus Harutiunian, în vârstă de 53 de ani, care a sosit vineri, 29 septembrie, în Erevan după o călătorie istovitoare de trei zile din Stepanakert, capitala Nagorno-Karabah.

„Nimeni nu mai este acolo, toată lumea a plecat, este un oraș fantomă”. Autoritățile armene au declarat că până luni seara, peste 100.500 de persoane, dintr-o populație de aproximativ 120.000, au fugit în Armenia din Arțah. „Unde erau monitorii internaționali când eram înfometați? Acum este prea târziu”, a mormăit Harutiunian, referindu-se la blocada azeră de luni de zile a Coridorul Laciin, singurul drum care leagă Nagorno-Karabah de Armenia.

Stephane Dujarric, purtătorul de cuvânt al secretarului general al ONU, a declarat că echipa Națiunilor Unite la fața locului, prima misiune a ONU în regiune în ultimii 30 de ani, va „identifica nevoile umanitare” atât pentru oamenii rămași, cât și pentru „oamenii care se află în mișcare”.

Horribly eerie scenes from inside a now deserted Stepanakert (Khankendi in Azerbaijan)- empty prams, abandoned child scooters, chairs where people must have waited. It really hits home what has happened watching this. #Nagorno_Karabakh pic.twitter.com/SIHyzObyAj