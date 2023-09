Lupte pe scară largă au izbucnit în după-amiaza zilei de marți, 19 septembrie, în regiunea autonomă Nagorno-Karabah. Artileria și dronele kamikaze sunt lansate în acțiune de ambele părți beligerante - Azerbaidjan și Armenia.

Armata Azerbaidjeanului a anunțat o operațiune militară în republica nerecunoscută Nagorno-Karabah. Scopul declarat este „restabilirea ordinii constituționale”. Sunt raportate atacuri asupra țintelor armatelor armene și karabahe.

Baku a acuzat Armenia și Karabah că au organizat atacuri teroriste, relatează agenția de stat azeră AZERTAC. Motivul a fost explozia unui vehicul al Agenției de Autostrăzi și Transport Militar după ce a trecut peste o mină, marți, 19 septembrie. Se spune că mai mulți soldații azeri au fost uciși și răniți în acest incident, informează svoboda.org.

BREAKING: Azerbaijan has declared the commencement of a military "operation" in historically and ethnically Armenian Nagorno-Karabakh to "disarm" the Defense Army of Artsakh.

