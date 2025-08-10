Armenia și Azerbaidjanul au convenit să deschidă „Ruta Trump”. „Va trebui să ajungem acolo”

Momentul semnării a fost marcat de o strângere de mâini între președintele azer Ilham Aliev și premierul armean Nikol Pașinian, cu Trump între cei doi, reunindu-le simbolic mâinile/ FOTO:X/@presidentaz

Liderii Armeniei și Azerbaidjanului au semnat vineri, 8 august, la Washington, un acord de pace mediat de Statele Unite, punând capăt unui conflict care a durat aproape patru decenii în regiunea Caucazului de Sud.

Acordul, semnat în prezența președintelui american Donald Trump, prevede redeschiderea unor rute de transport esențiale și consolidarea influenței americane într-o zonă unde Rusia a jucat până recent un rol dominant. Printre prevederile-cheie se numără crearea unui coridor de tranzit major între Azerbaidjan și exclava sa, Nahicevan, coridor pentru care Statele Unite vor deține drepturile de dezvoltare. Potrivit Casei Albe, acesta va purta denumirea de „Ruta Trump pentru Pace și Prosperitate Internațională”.

Donald Trump a declarat că numirea traseului în onoarea sa este „o mare onoare”, dar a subliniat că „nu a cerut acest lucru”. Un oficial american de rang înalt a afirmat, în cadrul unui briefing cu jurnaliștii, că propunerea de nume a venit din partea delegației armene.

Pe lângă acordul comun, Armenia și Azerbaidjanul au semnat separat înțelegeri bilaterale cu Statele Unite, menite să întărească cooperarea în domeniile energiei, tehnologiei și economiei. Detalii suplimentare nu au fost publicate.

Acordul a fost salutat de mai mulți lideri internaționali. Ministrul britanic de externe, David Lammy, a felicitat cele două țări „pentru curajul de a face acest pas la Washington” și l-a elogiat pe Trump pentru rolul său în încheierea înțelegerii.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, au susținut la rândul lor acordul și au îndemnat la implementarea rapidă a acestuia pentru a permite „o normalizare deplină” a relațiilor dintre cele două state.

Ministerul iranian de Externe a emis un avertisment privind implicarea actorilor străini în regiune. Deși a salutat sfârșitul conflictului dintre Armenia și Azerbaidjan, Teheranul – care are graniță cu ambele țări – s-a opus constant creării coridorului de tranzit prevăzut în acord.

Conflictul dintre Armenia și Azerbaidjan, purtat în principal pentru controlul regiunii Nagorno-Karabah, a provocat zeci de mii de victime începând cu sfârșitul perioadei sovietice. Deși locuită preponderent de armeni, regiunea se află pe teritoriul recunoscut internațional al Azerbaidjanului. După multiple încercări eșuate de mediere, Azerbaidjanul a recâștigat controlul complet asupra Karabahului în 2023, reluând ulterior discuțiile pentru normalizarea relațiilor cu Armenia.

„Președintele Trump a făcut un miracol în șase luni”

Donald Trump, care a urmărit constant să fie perceput ca un lider pacificator, a sugerat că acest acord reprezintă o nouă realizare diplomatică a administrației sale. Atât Pașinian, cât și Aliev au lăudat eforturile fostului președinte american, unii oficiali sugerând chiar că acesta ar merita Premiul Nobel pentru Pace.

„Punem bazele unei povești mai bune decât cea pe care am trăit-o în trecut”, a declarat premierul Pașinian, descriind acordul drept un „moment de cotitură semnificativ”.

„Președintele Trump a făcut un miracol în șase luni”, a spus președintele Aliev.

Trump a subliniat durata conflictului dintre cele două țări: „Timp de 35 de ani au luptat, iar acum sunt prieteni și vor rămâne prieteni mult timp”, a declarat el.

Ruta de tranzit convenită va lega Azerbaidjanul de exclava sa autonomă Nahicevan, separată în prezent de un coridor de circa 32 de kilometri pe teritoriul Armeniei. Cererea privind acest coridor a fost, anterior, un punct blocant în negocieri.

Pentru Azerbaidjan, un important producător de petrol și gaze, coridorul oferă o legătură directă cu Turcia și, mai departe, cu Europa.

Trump și-a exprimat dorința de a vizita ruta, afirmând: „Va trebui să ajungem acolo”. Întrebat despre perspectivele păcii durabile între Armenia și Azerbaidjan, fostul președinte a spus că este „foarte încrezător”.

Semnarea acordului de pace dintre două foste republici sovietice reprezintă și o lovitură geopolitică pentru Rusia. De-a lungul conflictului, Moscova a jucat rolul de mediator, încercând să își mențină influența în Caucazul de Sud, dar și-a pierdut treptat autoritatea în regiune după declanșarea invaziei din Ucraina în 2022.

Administrația Trump a intensificat contactele diplomatice cu Armenia și Azerbaidjan în prima parte a acestui an. Emisarul special al fostului președinte, Steve Witkoff, s-a întâlnit cu liderul azer în Baku, în cadrul unui proces de negociere descris de oficialii americani drept o „resetare regională”.

Negocierile privind dezvoltarea Rutei Trump – care ar urma să includă și o linie feroviară, conducte de petrol și gaze, precum și infrastructură de telecomunicații – sunt așteptate să înceapă săptămâna viitoare. Potrivit unui oficial american, cel puțin nouă dezvoltatori internaționali și-au exprimat deja interesul.

