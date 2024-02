Armenia a semnat cu Franța un contract în vederea achiziţionării de puşti de precizie. „Vom folosi propriile mijloace şi ajutorul statelor partenere” VIDEO

Ministrul armean al Apărării Suren Papikian a anunțat vineri, 23 februarie, că Armenia a semnat cu Franţa un contract în vederea achiziţionării de puşti de precizie de la societatea franceză PGM şi o scrisoare de intenţie în vederea formării unor ofiţeri armeni, în contextul în care Erevanul încearcă să-şi reducă dependenţa de Moscova, relatează AFP.

Valoarea contractului de achiziţie nu a fost dezvăluită.

”Armenia a adoptat ideea de a-şi moderniza armata. Ne vom folosi propriile mijloace şi ajutorul statelor partenere. Este vorba despre utilizarea tuturor instrumentelor păcii pentru a-şi apăra frontierele”, a declarat ministrul armean al Apărării Suren Papikian într-o conferinţă de presă comună cu omologul său francez Sébastien Lecornu.

Franţa s-a angajat totodată să formeze cinci militari armeni la Academia Militară Saint-Cyr Coëtquidan şi şi-a propus susţinerea în formarea unor subofiţeri.

Sébastien Lecornu anunţă că Franţa urmează să trimită un consilier militar specilist în apărare sol-aer, care să ajute Armenia să se apere ”de eventuale atacuri potenţiale agresoare” vizând civili.

Armenia ”se întoarce către partenerii săi care sunt cu adevărat furnizori de securitate”, declară el în această conferinţă de presă, răspunzând unei întrebări despre îndepărtatea Erevanului de Moscova, aliatul său istoric.

Armenia and France Forge Defense Alliances: Thalès Radars, Mistral Missiles, Bastion Cars, and a Permanent Military Advisor Inked in Agreements

