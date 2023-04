Noi tensiuni după ce Azerbadjanul a anunțat instalarea unui punct de control pe singurul drum ce leagă Armenia de enclava Nagorno-Karabah

Azerbaidjan a anunţat, duminică, instalarea unui punct de control pe singura cale terestră care leagă Armenia de enclava Nagorno-Karabah, populată în principal de etnici armeni, ceea ce a provocat noi tensiuni între Baku şi Erevan, informează Reuters.

Ministerul azer de Externe a justificat instalarea punctului de control prin faptul că era un pas esenţial în contextul în care Armenia că ar folosi drumul pentru a transporta arme către contestata regiune. “Garantarea siguranţei la frontieră şi a siguranţei traficului pe drumul respectiv reprezintă prerogativa guvernului Azerbaidjanului şi o condiţie prealabilă esenţială pentru securitatea naţională, suveranitatea statului şi statul de drept”.

Nagorno-Karabah este o enclavă recunoscută la nivel internaţional ca parte a Azerbaidjanului, dar majoritatea celor 120.000 de locuitori de acolo sunt etnici armeni.

Armenia afirmă că punctul de control de la podul Hakari din culoarul Lachin este o încălcare gravă a acordului de încetare a focului din 2020, care a pus capăt unui război în 2020. Aceasta a cerut Rusiei să pună în aplicare acordul conform căruia coridorul Lachin, singurul drum din Azerbaidjan care leagă Armenia de Nagorno-Karabah, trebuie să fie sub controlul forţelor ruse de menţinere a păcii.

#UPDATE Azerbaijan said it set up a checkpoint Sunday on the Lachin corridor, the only land link between Armenia and the disputed Nagorno-Karabakh enclave. pic.twitter.com/Jdg1gAlww7