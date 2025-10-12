Cum redefinește îmbătrânirea Arnold Schwarzenegger la 78 de ani

Legenda fitnessului, Arnold Schwarzenegger, a cucerit culturismul, Hollywoodul și chiar politica. Acum se confruntă cu o provocare mai mare decât "The Terminator" sau "Predator" — cum să îmbătrânească grațios.

La 78 de ani, zilele cascadoriilor care sfidau moartea s-ar putea să fi rămas în urmă. Schwarzenegger a declarat pentru Business Insider că, de-a lungul timpului, a acumulat mai mult decât partea sa de dureri și răni, cauzate de accidente la schi, ore îndelungate petrecute în sala de forță și filme de acțiune intense.

„Asta înseamnă mult stres pentru un corp, iar corpul, în mod evident, nu a fost făcut pentru toate acestea”, a spus el. Totuși, starul nu este deloc mai puțin activ — nici în sală, nici în viața publică — parțial pentru că și-a menținut regimul alimentar și de exerciții sub control de-a lungul anilor.

Printre proiectele sale recente se numără lansarea cărții Be Useful, un documentar de succes pe Netflix și propria aplicație de fitness, The Pump. El oferă sfaturi de viață, răspunde la întrebări de la fani și dă recomandări de antrenament celor peste 30 de milioane de urmăritori ai săi de pe rețelele sociale, precum și prin newsletterul și podcastul său. Mesajul lui este adesea unul de încurajare: să rămâi motivat și să celebrezi micile reușite, mai ales în ceea ce privește sănătatea și forma fizică.

Cea mai recentă campanie a sa, You’ll Be Back, este o colaborare cu Zimmer Biomet, o companie de dispozitive medicale, unde Schwarzenegger este Chief Movement Officer. Scopul acesteia este de a crește gradul de conștientizare privind opțiunile de tratament pentru durerile articulare. De-a lungul anilor, a vorbit deschis despre provocările îmbătrânirii cu grație — de la schimbările pe care le vede în oglindă până la proteze de șold și multiple intervenții pe cord. Totuși, majoritatea dintre noi am fi norocoși să avem energia și rezistența lui Schwarzenegger la aproape 80 de ani.

Un exemplu: acum șase ani, un bărbat l-a atacat pe Schwarzenegger cu un șut în timpul unui eveniment public. Rezultatul? Exact ce te-ai aștepta de la un duel cu Terminatorul: agresorul a căzut la pământ, iar Schwarzenegger abia dacă a observat lovitura.

„Am crezut că doar m-a împins cineva din mulțime, ceea ce se întâmplă des. Am realizat că am fost lovit doar când am văzut videoclipul, ca toți ceilalți”, a scris el pe Twitter despre incident.

Schwarzenegger își atribuie vigoarea de durată consecvenței și moderației din obiceiurile sale — de la ajustarea rutinei de antrenament pentru longevitate până la o abordare relaxată a dietei.

Nu ignora elementele de bază ale antrenamentului

A devenit faimos ca culturist, antrenându-se câte cinci ore pe zi pentru a lucra fiecare grupă musculară. De atunci, antrenamentele zilnice s-au schimbat ca intensitate.

Astăzi se antrenează aproximativ 90 de minute pe zi, preferând aparatele de rezistență și bicicleta în locul halterelor grele, pentru a-și proteja umerii și genunchii.

Indiferent dacă ești începător sau sportiv experimentat, Schwarzenegger spune că antrenamentele ar trebui să fie simple. „Exercițiile de bază sunt cele mai subestimate exerciții”, afirmă el.

Este fanul greutăților libere, care permit mișcări mai dinamice — exercițiul lui preferat fiind clean and press.

O dietă sănătoasă pentru inimă este esențială

Shake-urile proteice au jucat un rol important în dieta lui Schwarzenegger de-a lungul vieții — de la cele făcute în casă cu drojdie și lapte, când era adolescent, la combinațiile mai sofisticate cu șnaps și pudră proteică.

Acum, spune că a redus consumul lor. „Obișnuiam să beau shake-uri proteice, dar nu mai fac asta prea des”, explică el. „Cred că mănânc suficient de bine și rămân sănătos în felul acesta.”

Pe măsură ce a îmbătrânit, a redus și consumul de carne, adoptând o dietă „70%” bazată pe plante, pentru a-și scădea colesterolul. Totuși, nu este deloc strict. Când călătorește, mănâncă ce își dorește — fie o farfurie de paste la Roma, fie un șnițel vienez în Germania.

Regulile lui sunt simple: concentrează-te zilnic pe mâncăruri ușoare, hrănitoare și benefice pentru inimă. Restul timpului, antrenează-te mai intens pentru a compensa friptura.

Pentru a rămâne în formă după 70 de ani, continuă mereu să te miști

Chiar și o viață întreagă dedicată fitnessului nu l-a scutit pe Schwarzenegger de dureri odată cu vârsta.

„Pur și simplu, la un moment dat, nu se mai oprește”, a spus el. „Acum, la 78 de ani, am devenit expert în toate aceste lucruri.”

După 60 de ani de antrenamente în săli publice, afirmă că a auzit despre orice tip de accidentare. Mesajul lui pentru toți: „Oricare ar fi problema, rezolv-o. Nu aștepta.”

A subliniat că ignorarea durerii sau încercarea de a o forța duce, inevitabil, la probleme mai mari. „Când oamenii încep să simtă dureri, încep să limiteze lucrurile pe care le fac”, a spus el.

Este legat de cel mai important sfat al lui pentru longevitate — valabil atât pentru carieră, cât și pentru viața de zi cu zi: nu te opri niciodată din mișcare.

„Pericolul este că acela e începutul morții,” a spus el, „pentru că mișcarea înseamnă viață”.

