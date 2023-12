Arnold Schwarzenegger s-a întâlnit cu rudele unor persoane capturate de Hamas în Israel VIDEO

Fostul guvernator al Californiei, Arnold Schwarzenegger, s-a întâlnit vineri cu rudele celor trei persoane capturate de Hamas în Israel şi deţinute în prezent în Gaza, folosindu-şi celebritatea pentru a-i sprijini pe cei ai căror apropiaţi sunt încă daţi dispăruţi în urma atacului din 7 octombrie, conform Reuters.

Schwarzenegger le-a dăruit vizitatorilor săi sculpturi de vulturi din bronz la o companie de producţie video din Santa Monica, la vest de Los Angeles. La rândul lor, aceştia i-au oferit lui Schwarzenegger plăcuţe de identificare "Bring Them Home".

Declarându-se "un mare prieten al poporului evreu şi al Israelului", Schwarzenegger a spus că a vrut să amplifice mesajul de a nu-i abandona pe cei rămaşi captivi.

Israelul afirmă că Hamas, grup militant care conduce Gaza, a luat 240 de ostatici în atacul din 7 octombrie, care a ucis, de asemenea, 1.200 de persoane şi a declanşat un război în Orientul Mijlociu.

Arnold Schwarzenegger meets with families of Israeli hostages in Santa Monica:

I always want to be there for the Jewish people and for Israel. pic.twitter.com/ChKa0FBryc