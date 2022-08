Proprietarul unui ARO 10, fabricat în anii '80 a venit cu mașina la RAR: "L-am desfăcut și am refăcut tot. Am un stoc de piese pentru următorii 20 de ani"

Proprietarul unei mașini ARO 10 s-a prezentat cu mașina la Registrul Auto Român.

Automobilul a fost fabricată în urmă cu 40 de ani și are un motor de 1.3l, potrivit unei postări de pe pagina instituției:

"Decapotabilă românească la RAR Grivița: Aro 10. O astfel de mașină atrage cu siguranță multe priviri în sezonul estival, în ciuda faptului că a fost fabricată în urmă cu 40 de ani și are un motor de 1.3L. Proprietarul mașinii a văzut de la bordul ei multe peisaje din România, Bulgaria, Grecia, Macedonia sau Albania", scrie în postarea de pe Facebook.

Cel care deține vehiculul a avut mai multe autovehicule fabricate la Câmpulung, are cărți despre acest automobil, a călătorit prin Europa cu „zimbrul Carpaților” și adună piese pentru el din toate locurile în care ajunge, potrivit autotestmagazin.ro.

Pasiunea sa a început în anii ‘90 când niște vecini care au plecat în SUA, aveau un Aro identic cu cel pe care îl deține el acum. Îl țineau în fața porții, au plecat pe fugă, nu au mai apucat să-l vândă și a stat un an în stradă, iar copilul de la acea vreme a prins curaj și s-a urcat în Aro, în joacă.

„Al meu este din 1982 și l-am găsit pe un site acum patru ani, într-un sat din Caraș-Severin. Era într-o stare medie, dar într-un an l-am desfăcut și am refăcut tot: motor, caroserie, transmisie și prelată. Am făcut totul după ideile mele, dar am mai găsit oameni care au lucrat în uzină și mi-am dat seama că mai avem profesioniști. Aro era considerată o mașină care se strica la câteva sute de kilometri. Ea nu a fost proiectată pentru drumuri lungi, pentru autostrăzi. Eu am parcurs 860 de kilometri într-o zi cu ea”, povestește Daniel Giulescu.

Mașina este deja a patra pe care tânărul de 36 de ani o salvează de la dispariție. A mai avut un Aro 24, un alt model 10 cu care a mers în Thassos, dar și o camionetă Aro, cu care s-a plimbat până în Elveția și în regiunea Corsica. Le-a vândut pentru ca legenda să poată merge mai departe și, în plus, întreținerea tuturor era prea costisitoare.

„Am un stoc de piese pentru următorii 20 de ani, nu folosesc piese de calitate slabă. Suntem un grup de prieteni și i-am convins să-și cumpere mașini fabricate la Colibași și Câmpulung, iar eu m-am ocupat de mașinile lor. Unele piese depășesc bugetul unui om chiar și pentru un an întreg. Întreținerea este costisitoare, nu se mai fabrică piese pentru Aro, iar noi încercăm să găsim variante adaptate. Pe unde mă duc, cumpăr mereu câteva piese”, a povestit tânărul.

Mașina stă într-un garaj special dotat cu dezumidificator, iar înainte de a pleca la drum trece printr-o inspecție generală.

