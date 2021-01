Imprumut urias facut de Arsenal Londra pentru a stopa pierderile din cauza coronavirusului. Cati bani a luat clubul englez din banca

Arsenal precizeaza ca a contractat imprumutul indeplinind criteriile stabilite de Bank of England pentru "Covid Corporate Financing Facility".Imprumutul are scadenta in luna mai.Afectat de disputarea meciurilor fara public si de rezultate, Arsenal a negociat un acord cu majoritatea jucatorilor sai, care au acceptat ca salariile sa le fie scazute cu 12,5 la suta. In august, Arsenal Londra anunta ca intentioneaza sa desfiinteze 55 de joburi din club.