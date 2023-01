Scene incredibile după derby-ul Tottenham - Arsenal. Portarul a fost lovit de un adversar și luat la șuturi de un fan VIDEO

Echipa engleză Arsenal Londra a învins duminică, în deplasare, scor 2-0, formaţia Tottenham Hotspur, într-un meci contând pentru etapa a 20-a din Premier League.

„Tunarii” au rezolvat North London Derby încă din prima repriză. Mai întâ a fost surprinzătorul autogol al lui Hugo Lloris, din minutul 14, apoi a venit golul marcat de Martin Odegaard în minutul 36, din pasa lui Bukayo Saka.

Deşi a încheiat meciul cu Richarlison, Son Heung-Min şi Kane pe teren, Tottenham nu a reuşit să revină în joc şi Arsenal mai face un pas către titlul de campioană. Este lider solitar în Anglia, cu 47 de puncte din 18 meciuri disputate, la 8 puncte de Manchester City, ocupanta locului secund.

Au fost scene extrem de tensionate la final, portarul lui Arsenal, Ramsdale, fiind atins peste față de atacantul Richarlison de la Tottenham, după care a intrat în vizorul unui suporter care l-a lovit cu piciorul.

Spurs fan boots Arsenal ‘keeper Ramsdale at the end of the game. Mental! #TOTARS pic.twitter.com/wZvvyE0isV