Cine a fost marele adversar al lui Arsenie Boca: "Cum domnule, curvarul ăla? Că a fost căsătorit"

Dosarul de canonizare a părintelui Arsenie Boca este în continuare în așteptare.

Sfântul Sinod, cea mai înaltă autoritate a Bisericii Ortodoxe Române pentru toate problemele dogmatice și canonice, nu a luat încă o decizie în privința canonizării lui Arsenie Boca.

Unul dintre cei care s-a opus cu dârzenie ideii ca Arsenie Boca să fie făcut sfânt a fost ÎPS Pimen, fostul arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, care a murit în urmă cu doi ani, răpus de covid.

"E vorba de o vanitate a unor oameni care au fost contemporani cu el. Unul dintre cei mai înfocați adversari ai canonizări a fost ÎPS Pimen.

Există gelozie, uite-l mă pe ăla, că l-am cunoscut ca să-l facă sfânt. Că umbla în costum, că mergea la cinema.

În momentul în care ÎPS Pimen și alții s-au ridicat în sinod, cine domnule, curvarul ăla, că a fost căsătorit.

S-a dovedit că e o minciună, n-a fost niciodată căsătorit.

E un orgoliu. Iese ăsta Albă ca Zapăda și noi am fost mai fraieri. Ăsta s-a și distrat, a fost și gagicar, noi am rezistat, chit că am semnat cu securitatea. Cum a fost Pimen", a declarat Florian Bichir, cel care a studiat ani la rând dosarul de securitate al lui Arsenie Boca și a publicat trei volume consistente pe această temă.