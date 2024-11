Suma fabuloasă cu care s-a vândut controversata banană lipită de perete. ”Nu este doar o operă de artă, ci un fenomen cultural”

Opera de artă virală a lui Maurizio Cattelan, care implică o banană lipită cu bandă adezivă de un perete, a fost vândută la licitaţie cu 5,2 milioane de dolari, depăşind estimarea iniţială între 1 şi 1,5 milioane de dolari. Banana expusă ar fi fost cumpărată cu 35 de cenţi în acea zi.

Una dintre cele trei ediţii ale lucrării din 2019, intitulată "Comedian", a fost vândută miercuri seara la Sotheby's New York, în licitaţia dedicată artei contemporane.

În cadrul unei sesiuni competitive şi rapide, în care au fost acceptate oferte în criptomonede, licitaţia a început de la 800.000 de dolari şi a depăşit rapid estimările iniţiale, cu oferte rapide în sala de la sediul Sotheby's din Upper East Side, precum şi la telefon şi online.

"Nu credeam că voi spune vreodată '5 milioane de dolari pentru o banană'", a glumit Oliver Barker, organizatorul licitaţiei, în timp ce licitaţia se apropia de punctul culminant. Banana expusă la Sotheby's ar fi fost cumpărată cu 35 de cenţi în acea zi.

A banana taped to a wall just sold for $5.2 million at a Sotheby’s auction

WE ARE SO BACK pic.twitter.com/22qZ9MsOX1