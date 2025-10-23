Acuzat de hărțuire, Artan și-a făcut "mea culpa". "Din cauza tratamentului pe care îl iau, câteodată mi se întâmplă lucruri mai bizare" VIDEO

Adrian Pleșca, cunoscut ca Artan, fost solist și fondator al trupei Timpuri Noi, a confirmat miercuri, 22 octombrie, în jurul prânzului, faptul că a hărțuit o fată de 18 ani la un eveniment în Capitală. Artistul, în vârsta de 64 de ani, a declarat că a sărutat-o pe fată, fără consimțământul ei, pentru că i se părea că este „mai îngândurată”.

Câteva ore mai târziu, artistul a postat pe pagina sa de Facebook, sub titlul "Mea culpa", un videoclip în care a spus că regretă foarte mult ceea ce s-a întâmplat și a explicat faptul că din cauza diagosticului și a tratamentului pe care îl ia, câteodată i se întâmplă "lucruri mai bizare".

"Bună seara! Mea culpa. Sunt dator cu niște explicații în legătură cu seara nefericită de la nJOY. Folosesc acest filmuleț pentru a vă spune că regret foarte mult. Câteodată, din cauza diagosticului, din cauza tratamentului pe care îl iau, câteodată mi se întâmplă lucruri mai bizare, de care trec ușor doar cei care mă cunosc foarte bine. Altfel, în public, câteodată sunt înțeles greșit.

Îmi pare foarte rău. Cer părților vătămate să mă ierte și să știți că eu lupt cu problema mea. De acum, colegii nu mă vor mai lăsa singur să-mi exprim ideile și vor fi alături de mine", a spus Adrian Pleșca în videoclipul postat pe rețeaua de socializare.

Acuzațiile aduse artistului

O femeie a postat pe pagina de Facebook o întâmplare a cărei victimă a fost fiica ei de 18 ani, care ar fi fost hărțuită de artistul Adrian Pleșca, cunoscut drept Artan (Trupa Timpuri Noi, Partizan), în cadrul unui eveniment organizat pe 20 octombrie, la nJoy Garden & Club din București.

Potrivit mamei tinerei, Adrian Pleșca, în vârstă de 64 de ani, ar fi urmărit-o insistent pe adolescentă, iar la un moment dat ar fi venit la masa ei unde ar fi încercat să o sărute cu forța.

„După ce fixat-o insistent toată seara, a venit la masa ei, s-a aplecat peste ea din spate și a încercat să o sărute cu forța și să tragă din țigara ei electronică. Ea și prietenii ei i-au cerut să plece, dar el a făcut-o abia după insistențe — ca să meargă la o altă fată tânără, pe care a și sărutat-o pe obraz, tot fără acordul ei”, a scris femeia pe Facebook.

Ce spune Poliția

Poliţia Capitalei a anunţat, miercuri seară, că s-a autosesizat, după ce mama unei tinere a susţinut, într-o postare pe internet, că artistul Artan de la ”Timpuri Noi” i-a ”hărţuit” fiica, la un local, încercând să o sărute cu forţa, după care ar fi procedat la fel cu o altă tânără.

Poliţiştii au menţionat că nu a fost formulată nicio plângere penală şi nu există o sesizare directă din partea persoanelor implicate, încurajând potenţialele victime să se adreseze autorităţilor.

Ce spun membrii trupei Partizan

Membrii trupei Partizan, cu care artistul Adrian Pleşca (Artan) colaborează de peste 15 ani, au transmis, joi, că nu au asistat niciodată la un asemenea comportament din partea lui, însă situaţia creată ar putea avea legătură cu posibile probleme de sănătate apărute în ultima perioadă, care i-au afectat discernământul. Ei consideră cazul ca fiind unul izolat şi afirmă că se delimitează de ”orice formă de violenţă, discriminare sau comportament lipsit de respect”.

”În astfel de situaţii, prima voce care trebuie ascultată este întotdeauna cea a persoanelor afectate. În plus, Artan a recunoscut răspunderea pentru consecinţele celor întâmplate, iniţial într-un mod stângaci, prin intermediul presei, iar ulterior şi-a cerut public scuze într-un mesaj video. Cel mai important acum este cum se simt persoanele afectate, ce se poate face pentru a le sprijini şi cum putem contribui la repararea răului produs”, au scris, joi, pe Facebook, membrii trupei Partizan, precizând că au o colaborare de peste 15 ani cu Artan.

Cazul este considerat izolat de către colegii artistului.

”În toţi anii aceştia, în numeroase contexte şi locuri, nu am asistat niciodată la un asemenea comportament din partea lui. Am interacţionat mereu cu oamenii înainte şi după concerte, uneori în context social în care se consuma alcool, fără incidente similare. Ne delimităm ferm de orice formă de violenţă, discriminare sau comportament lipsit de respect. .În acelaşi timp, credem că situaţia creată are legătură cu posibile probleme de sănătate apărute în ultima perioadă, care au afectat discernământul lui Artan. Totuşi, acest lucru nu scuză comportamentul său şi nu diminuează impactul asupra celor afectaţi de eveniment”, au mai transmis membrii trupei.

