Adolescent arestat după ce a tăiat cu drujba un copac. De ce era atât de special arțarul VIDEO/FOTO

Un adolescent în vârstă de 16 ani a fost arestat în urma unei anchete ce vizează tăierea unuia dintre cei mai fotografiaţi copaci din Regatul Unit, informează joi, 28 septembrie, DPA.

”Sycamore Gap Tree”, un arţar care a crescut chiar lângă Zidul lui Hadrian în comitatul Northumberland din nord-estul Angliei, a devenit celebru după ce a apărut într-o scenă cheie a filmului ”Robin Hood: Prince Of Thieves” din 1991, în care a jucat starul american Kevin Costner. Construcţia antică a fost ridicată din ordinul împăratului roman Hadrian pentru a împiedica invaziile hoardelor barbare.

Northumberland National Park Authority can confirm that sadly, the famous tree at Sycamore Gap has come down over night. We have reason to believe it has been deliberately felled.