Comandantul rus al orașului ucrainean Berdiansk a fost aruncat în aer de o bombă amplasată în mașina personală VIDEO

Artem Bardin, comandantul localității ucrainene Berdiansk, ocupate temporar de ruși, a fost victima atentatului care i-a vizat mașina personală.

Artem Bardin, comandantul orașului Berdiansk ocupat de ruși, Ucraina, a fost implicat într-o explozie cu mașină-bombă, care se pare că a sfârșit în spitalizarea sa, scrie euroweeklynews.com.

Imagini video ale consecințelor au fost distribuite pe Twitter:

„În Berdianskul ocupat temporar, o mașină aparținând comandantului orașului a fost aruncată în aer, după care a avut loc un schimb de focuri. Cel puțin o persoană se află în spital, au informat așa-numitele "autorități regionale"”.

⚡️In the temporarily occupied Berdyansk, a car belonging to the city commandant was blown up, after which a shootout took place. At least one person is in the hospital, the so-called "regional authorities" reported. Ads 👉Subscribe @Flash_news_ua pic.twitter.com/iQ3JwnoMuw — FLASH (@Flash_news_ua) September 6, 2022

Un alt utilizator de Twitter a postat mai multe imagini:

„Armata ucraineană tocmai a lovit o zonă din apropierea unei clădiri administrative din Berdiansk, controlată de ruși, în regiunea Zaporojie.”

„Se pare că explozia a venit de la o mașină-capcană, care l-a vizat pe comandantul Berdiansk. Autoritățile din Zaporojie spun că acesta este un atac terorist”.

BREAKING The Ukrainian army just struck an area near an administrative building in Russian-controlled Berdyansk, in the Zaporozhye region. The blast reportedly came from a car bomb, which targeted the commandant of Berdyansk. Authorities in Zaporozhye say this is a terror attack. pic.twitter.com/haRyYdU8qu — Fiorella Isabel (@FiorellaIsabelM) September 6, 2022

Rețelele de socializare postează fotografii cu mașina lui Artem Bardin, „comandantul” orașului Berdiansk ocupat temporar.”

„A fost dus la spital. Presa rusă relatează că este în stare gravă.”

⚡️ Social media post photos of the car of Artem Bardin, the "commandant" of temporarily occupied Berdiansk. He was taken to the hospital. Russian media report that he is in serious condition. 👉Subscribe @Flash_news_ua https://t.co/sdUQEqElBV pic.twitter.com/J8HPOMDpDi — FLASH (@Flash_news_ua) September 6, 2022

Canalul local de telegrame Berdyansk brdVP a declarat:

„Presa ocupanților a raportat că mașina comandantului orașului a fost aruncată în aer în Berdiansk. Cel puțin o persoană este în spital.”

„Conform ocupanților: astăzi, pe 6 septembrie, în centrul orașului Berdiansk, lângă clădirea Administrației Militar-Civile, mașina comandantului orașului Artem Bardin a fost aruncată în aer”.

„În urma exploziei, comandantul orașului a fost internat în stare gravă. Medicii îi asigură îngrijirile medicale necesare.”

„Explozia a avariat și trei mașini civile, în care nu se afla nimeni”.

Vestea vine după ce șeful administrației regionale de stat Zaporojnie, desemnat de Rusia, Ivan Sușko, a fost ucis într-o explozie cu mașină-bombă, după cum a raportat miercuri, 24 august, membrul consiliului principal al administrației regionale de stat Zaporojia, Volodimir Rogov.

