Cum arată Luna de la 128 de kilometri distanță. Imaginea surprinsă de Artemis 1 FOTO

Capsula spaţială Orion a NASA s-a mutat pe orbită lunară îndepărtată, vineri, în a zecea zi a misiunii Artemis 1, a anunţat Agenţia Spaţială a SUA.

"În timpul acestei orbite lunare, controlorii de zbor vor monitoriza sistemele critice (Orion) şi vor efectua verificări legate de mediul spaţiului adânc”, a precizat agenţia într-o postare pe blog.

Această nouă capsulă, care ar trebui să ducă astronauţii pe Lună în următorii ani - prima care a pus piciorul pe suprafaţa sa de la ultima misiune Apollo din 1972 - călătoreşte în prezent la mai mult de 64.000 de kilometri de Lună. La această distanţă, va dura nu mai puţin de şase zile pentru a acoperi o jumătate de orbită lunară, înainte de a începe călătoria de întoarcere pe Terra.

Acest prim zbor de testare al navei spaţiale Orion, fără un echipaj la bord, trebuie utilizat pentru a se asigura că vehiculul este în siguranţă. Revenirea în Oceanul Pacific este programată pentru 11 decembrie, după puţin peste 25 de zile de zbor.

De succesul acestei misiuni depinde viitorul Artemis 2, care va duce astronauţi în jurul Lunii fără a ateriza, apoi Artemis 3, care va marca în sfârşit întoarcerea oamenilor pe suprafaţa lunară. Aceste misiuni sunt programate oficial să aibă loc în 2024, respectiv 2025.

Orion a surprins suprafeța Lunii în prim plan în timpul zborului său din cadrul misiunii Artemis 1, când capsula fără echipaj a ajuns la doar 128 km de suprafața lunară.

Orion captured Moon's surface close up photos during its recent flyby on day 6 of Artemis 1 mission, when the uncrewed capsule came to just 128 km of the lunar surface

[more photos: https://t.co/mmIIGgeBTn] pic.twitter.com/Ofp1VWJQVi