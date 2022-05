Clubul Arsenal Londra a anunţat, vineri, că tehnicianul Mikel Arteta şi-a prelungit contractul, noul acord fiind valabil până la finalul sezonului 2024/2025.

“Sunt încântat, recunoscător şi foarte fericit. Vrem să ducem clubul la următorul nivel şi să concurăm cu adevărat cu echipele de top. Pentru a face asta, trebuie să jucăm în Liga Campionilor. Trebuie să facem ca echipa să evolueze, ca jucătorii să devină mai buni, toate departamentele să fie îmbunătăţite şi să generăm chiar mai multă conexiune cu fanii noştri, să îmbunătăţim atmosfera pe Emirates, să putem recruta talente de top şi cei mai buni oameni pentru acest club ca să ducem proiectul la acel nivel”, a declarat Arteta.

Alături de Arteta, şi-a prelungit contractul şi antrenorul echipei feminine a clubului Arsenal, Jonas Eidevall.

Piers Morgan, cunoscut om de televiziune în Albion și mare fan Arsenal, a contestat decizia conducerii. "Ce? Poate trebuia să așteptăm până când chiar obține ceva? De ce primește asta acum?"

