Scene de groază la Miami: jucătorul care s-a prăbușit pe teren și nu a mai putut să revină

Un jucător a leșinat pe teren în timpul partidei și a fost nevoit să abandoneze la Miami Open.

Primul tur al turneului ATP de la Miami a prilejuit partida dintre doi francezi: Harold Mayot locul 141 ATP, și Arthur Cazaux (locul 74 ATP).

Meciul a intrat în set decisiv, în momentul în care Arthur Cazaux s-a prăbușit la pământ. Acestuia i s-a făcut rău din cauza căldurii.

Arthur Cazaux nu a mai putut reveni pe teren după intervenția medicilor. El a ieșit pe un scaun cu rotile.

Jurnalistul Jose Morgado remarcă faptul că arbitrul de scaun și Harold Mayot au reacționat destul de târziu.

Arthur Cazaux fainted in Miami and was forced to retire.

Likely due to the heat.

Scary scenes.

(via @Tennis4everrr)

pic.twitter.com/hm5yg0aF7Y