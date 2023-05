Tenismenul momentului în circuitul ATP. Ce super-performanță a reușit la 18 ani

Jucătorul francez de tenis Arthur Fils a câştigat sâmbătă turneul ATP 250 de la Lyon, învingându-l în finală pe argentinianul Francisco Cerundolo. Este primul titlu ATP pentru tenismanul în vârstă de 18 ani.

Arthur Fils (18 ani, locul 112 ATP) a reuşit să îl învingă în două seturi, 6-3, 7-5, pe experimentatul jucător argentinian Francisco Cerundolo (24 de ani, locul 28 ATP), impunându-se în finala turneului Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon, după un meci care a durat o oră şi 36 de minute.

A fost prima finală jucată de francez în circuitul ATP şi primul titlu câştigat.

18yo Arthur Fils is the youngest ATP winner of the year, after beating Francisco Cerundolo 6-3, 7-5 for a first of many career titles in Lyon.

- Lowest ranked player to win an ATP in 2023

- Youngest French to win a title since 2005

- Will make his top 100 debut pic.twitter.com/S8j1NNIUty