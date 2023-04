Cinci luni de coșmar pentru un tenismen din Top 100 mondial: Covid, mononucleoză, pubalgie

Tenismenul francez Arthur Rinderknech, locul 80 ATP, a anunţat, într-un mesaj postat în social media, că nu poate participa la turneul de la Madrid, el explicând că în ultimele cinci luni a avut mai multe probleme medicale.

“Pentru al doilea an consecutiv, eram nerăbdător să descopăr Mutua Madrid Open, dar voi face asta anul viitor”, a scris sportivul pe Instagram.

El a menţionat că în decembrie a avut covid-19. ”Apoi am avut mononucleoză în ianuarie şi februarie. La revenirea din Australia, am avut o mică accidentare care s-a agravat pe parcursul săptămânilor şi a devenit o pubalgie.... În acest stadiu, nu am avut altă opţiune decât să mă îngrijesc pentru a reveni în formă maximă pe teren”, a explicat Rinderknech.

Francezul în vârstă de 27 de ani a jucat ultima dată în primul tur la Indian Wells, în martie, când a pierdut în două seturi în faţa lui Jiri Lehecka, scor 6-7 (4), 5-7.