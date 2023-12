Dezvăluirile unei tinere care a lucrat pentru un celebru brand de lux. "Clienții au încercat să returneze articole false de multe ori". Detaliile care le trădează

Shelley Alvarado a lucrat timp de cinci ani în magazinul Louis Vuitton din Topanga, California și a fost instruită, la fel ca toți angajații, să identifice semnele unei genți false.

Tânără a făcut mai multe dezvăluiri într-o discuție cu jurnaliștii de la Business Insider.

"Îmi doream o carieră în modă, iar vânzarea de produse de lux părea că ar fi o experiență minunată.

În timpul facultății, am lucrat la două magazine de lux cunoscute. Într-o zi eram cu un prieten în Topanga Mall din Topanga, California, și am observat că un magazin Louis Vuitton urma să se deschidă în primăvară.

Aveam o cunoștință care a putut să mă ajute să obțin un interviu. Am primit job-ul și am lucrat acolo între 2009 și 2014."

"Am învățat cum să identifici un fals"

"M-am simțit pasionată de brand și am ajuns să am și eu produse LV, de la genți la pantaloni scurți și costume de baie.

În timpul muncii la Louis Vuitton, am învățat multe despre serviciul pentru clienți și experiența acestora. De asemenea, am aflat despre procesul de creare a produselor de lux - și cum să identifici un fals.

Am început ca asociat de vânzări cu normă parțială."

"Când am fost angajată, am participat la un program de instruire de o săptămână în care am învățat despre istoria companiei, linia actuală de produse și procesul de creație a acestora.

Am început ca asociat de vânzări cu normă parțială și am avansat până la funcția de manager responsabil cu deschiderea și închiderea magazinului, verificarea rapoartelor de vânzări, stabilirea obiectivelor zilnice de vânzări și rezolvarea oricăror nevoi ale clienților dacă era solicitată prezența unui manager."

"Am vrut să învăț tot ce puteam despre produs, operațiuni și servicii post-vânzare sau reparații. Am învățat chiar și cum să personalizez produsele mici din piele prin timbru cu căldură și să fac mici reparații în magazin.

Într-un an, pentru performanțele ridicate în vânzări, am fost invitată la cocktailuri pe acoperișul magazinului de pe Rodeo Drive, urmate de cină la Mastro's. Mi s-a oferit și un cadou special - un suport de pașaport cu inițialele mele personalizate prin timbru cu căldură în interiorul acestuia.

Am lucrat cu tot felul de clienți Am colaborat cu oameni din diverse medii sociale, așa că nu există o modalitate unică de a-i descrie pe toți."

"Oamenii cumpără produse de lux din multe motive"

"Oamenii cumpără produse de lux din multe motive. Unii apreciază cu adevărat produsele care vor dura o viață, alții simt bucurie posedând ceva ce pare exclusiv și inaccesibil altora, iar unii pur și simplu apreciază investiția în produse de lux cu banii pe care i-au câștigat cu trudă."

"Când lucram acolo, puteai cumpăra o geantă cu prețuri începând de la 600 de dolari (un Speedy) și ajungând până la 24.000 de dolari (gențile mai exotice făcute din crocodil sau struț). Pe vremea când am plecat, prețurile crescuseră, iar cele mai ieftine genți costau aproximativ 1.200 de dolari.

Odată, a venit în magazin un DJ și a cumpărat câteva genți Pégase, care costau peste 3.000 de dolari fiecare. Nu voi uita niciodată când a menționat că fusese fără adăpost înainte ca cariera sa să ia avânt și că niciodată nu și-ar fi închipuit că va achiziționa lucruri atât de extravagante."

"Li s-a spus că va veni o prințesă"

"Un manager de la magazinul de pe Rodeo Drive mi-a împărtășit o altă poveste. Într-o seară, în timp ce magazinul se pregătea să se închidă, au primit un apel cu o cerere specială și li s-a spus că va veni o prințesă. Personalul a aranjat mese cu mâncare și băuturi. Se pare că prințesa a făcut cumpărături până târziu în noapte, probând articole și selectând produsele dorite. Mi s-a spus că totalul a fost în milioane.

Clienții au încercat să returneze articole false de multe ori compania și-a concentrat eforturile pe instruirea angajaților pentru a înțelege calitatea și meșteșugul produsului LV, astfel încât să putem distinge între marfa reală și cea falsă."

"A clătinat din cap când i-am arătat geanta"

"Dacă cineva venea și ne cerea să autentificăm un produs, eram instruiți să le spunem fie că produsul lor era un „produs Louis Vuitton”, fie nu era „un produs Louis Vuitton”. Ni s-a recomandat să nu folosim termenii „real” sau „fals” pentru a evita conflicte potențiale în cazul în care un client devenea iritat.

Dacă un asociat de vânzări nu era sigur, ar fi cerut ajutorul unui manager, dar eu știam întotdeauna pentru că îmi luam timp să mă familiarizez cu produsul și materialele.

Odată, o femeie a venit și a cerut o schimbare. A scos două genți, iar eu am observat că una avea o calitate îngrozitoare. Odată ce m-am uitat la genți, am știut că nu erau autentice și a trebuit să-i dau vestea proastă. Pur și simplu le-a luat și a plecat.

Cu o altă ocazie, o tânără a venit cu o prietenă să returneze sau să schimbe o geantă care cu siguranță nu era un produs LV. Managerul de atunci a putut să o identifice dintr-o privire de la distanță și a clătinat din cap când i-am arătat geanta.

"A trebuit să îi spun politicos tinerei că nu era un produs Louis Vuitton, iar ea l-a sunat imediat pe tatăl ei să îi spună că era la un magazin Louis Vuitton și i s-a spus că era „fals”. Apoi ea și prietena ei au plecat pur și simplu."

Detaliul care trădează imediat

"Am identificat produse false peste tot - când eram la cină, în vacanțe, pe rețelele sociale și chiar în emisiuni sau filme.

Un detaliu care trădează imediat este culoarea produsului. Există o bogăție în culoare la produsul real care nu apare evident la prima vedere, dar odată ce compari materialele, poți spune cu siguranță diferența.

Atunci când ai produsul în mână și îl vezi în fiecare zi, poți observa anumite detalii. Dacă simți materialele, vei recunoaște ce înseamnă lux și ce se simte aspru și ieftin."

"Fiecare produs este făcut manual, iar cusăturile ar trebui să fie foarte precise. Produsele false au cusături care par făcute în grabă, așa că este ușor de observat diferența. Produsele acoperite cu canvas monogramat au o senzație distinctă - puțin suple când sunt noi, iar în timp, ele au tendința să se întărească și adesea să se crape.

Pielea naturală care completează gențile monogramate ar trebui să se bronzeze în timp - simbolizând o călătorie pe care ai parcurs-o - iar vopseaua roșie de-a lungul marginilor mânerului genții ar trebui să se întunece ușor. Pare maronie, dar de fapt este culoarea în care ar trebui să se transforme după folosirea genții."

Falsurile s-au îmbunătățit

"Când le spuneam prietenilor și familiei că lucrez la LV, unii îmi cereau glumind să le împărtășesc discountul și să-i ajut să cumpere produsul, dar asta nu s-ar întâmpla niciodată.

De când am lucrat la LV, falsurile s-au îmbunătățit, dar cred că întotdeauna există detalii care nu se compară cu produsul real.

După cinci ani, am plecat pentru că doream să urmez o carieră în relații publice și am obținut un post la o agenție de PR în domeniul tehnologiei, recent înființată".

