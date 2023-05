Artist pe scena Eurovision: ”Ucraina, mulțumesc pentru pacea din Republica Moldova” VIDEO

Artistul care a reprezentat Republica Moldova la concursul Eurovision, Pasha Parfeni, a transmis, de pe scena concursului, un mesaj pentru Ucraina.

Agenția Nexta a publicat pe Twitter un video care-l înfățișează pe Pasha Parfeni, cântărețul ce a reprezentat Republica Moldova la Eurovision, transmițând un mesaj de pe scenă:

”Ucraina, mulțumesc pentru pacea din Republica Moldova”.

Artistul, calificat în marea finală, a interpretat piesa "Soarele şi Luna", bazată pe poveşti populare moldoveneşti şi româneşti, în care soarele şi luna binecuvântează căsătoria unui cuplu.

