Un bărbat de 31 de ani din Botoșani a renunțat la joburile în străinătate și s-a întors acasă ca să pună în valoare arta tradițională.

Tânărul transformă orice poate recicla dintr-o gospădărie țărănească și transforma în artă. El realizează picto-instalații unde combină modernul cu tradiționalul.

Gabriel Asoltanei este originar din comuna Tudora, județul Botoșani. El a fost plecat în străinătate „pentru a-și pune viața la punct”.

Abia după 8 ani de muncă în opt țări, Gabriel a decis că programul istovitor din schimbul de noapte nu e ceea ce are nevoie. El și-a amintit de anii petrecuți în atelierul de tâmplărie cu bunicul său și atunci i s-a activat chemarea interioară de artist, conform adevarul.ro.

A lăsat în urmă totul și s-a reîntors acasă. De asemenea, de un an strânge lucruri vechi din sat și le stansformă în lucrări în care arta contemorană se combină cu cea tradițională.

Tânărul și-a petrecut mare parte din timp alături de bunicul lui, un renumit tâmplar în sat. Gabriel iubea să stea în atelier și mai spune că a învățat multe de la bunicul său.

„Acolo mi-a fost ucenicia și primul contact cu lucrul lemnului. Țin minte că petreceam mult timp în atelierul bunicului. Acolo m-am tăiat într-o zi, la deget și am început să plâng. Bunicul m-a mângâiat dar mi-a spus mai în glumă, mai în serios. „Nu mai plânge că pe acolo intră meseria”, a declarat Gabriel.

Viața lui Gabriel părea centrată în jurul satului natal. A plecat să învețe la un liceu cu profil agricol, din județ, tocmai pentru a continua munca bunicilor și a părinților. A simțit însă că nu are chemare pentru așa ceva.

Astfel, a plecat în străinătate, pe la 22 de ani, dorind să evadeze din viața rurală, să aibă experiențe noi și bani.

„La un moment dat, ca mulți tineri de vârsta mea, am plecat din sat pentru că voiam să evadez din locul acesta. Mă gândeam să fac bani, să îmi pun viața la punct. Evident am ajuns în străinătate și am început să alerg după bani. Munceam mult”, mai spune tânărul.

A lucrat în Franța, Germania și Marea Britanie.

Prin anul 2020, tânărul lucra la o companie de reciclare din Londra și fiind într-o tură de noapte a avut o revelație care i-a schimbat viața, după cum spune chiar el.

„Lucrasem în tura de noapte, în Londra. Dimineața, deși eram obosit, nu mă îndemnam la somn. Stătea la o casă cu grădină și m-am pus pe un scaun să mă bucur de lumină. Deodată am avut o revelație. Mi-au venit în minte imaginile din copilărie. Mi-am dat seama că atunci când eram mic, ciopleam lemnul, confecționam tot felul de lucruri din el. Ba chiar pictam și scriam versuri. Mi-am dat seama că aveam o chemare lăuntrică pentru toate acestea”, povestește artistul.

