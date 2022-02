A murit maestrul Stelian Stoica, cunoscut ca „Luceafărul folclorului românesc”

Maestrul Stelian Stoica, dirijorul și coordonatorul Ansamblului Jidvei România, a încetat din viață în cursul nopții de miercuri spre joi, 17 februarie, la vârsta de 72 de ani.

Tragicul anunț a fost făcut public de interpretul de muzică populară Florin Vasilică pe o rețea de socializare.

„O veste tristă... Coordonatorul și dirijorul Ansamblului Jidvei România – Stelian Stoica (Stelu) – a încetat din viață. Am activat timp de 2 ani la Ansamblul Artistic Jidvei România din Sibiu ca solist vocal și operator calculator. Dl. Stelu împreună cu doamna Mărioara Murărescu au fost primele persoane care m-au ajutat să reînființez Grupul Teleormanul și m-au susținut direct și necondiționat, sprijinindu-mă să trec peste necazurile și nenorocirile pe care mi le pricinuiau cei de la Ansamblul Burnasul din Alexandria. Dumnezeu să-l aibă în paza Sa!”, a scris acesta.

Născut în anul 1950, în Depresiunea Cibinului, în localitatea Orlat, situată la 17 kilometri de Sibiu, Stelian Stoica a crescut într-un orfelinat, locul în care și-a descoperit și vocația în muzică.

„Acolo am învăţat să cânt la acordeon. Am învăţat întâi la mandolină, am încercat mai apoi la chitară, dar nu mi-a plăcut, pentru că mă dureau degetele, dar acordeonul m-a atras foarte mult.

Ads

Faptul că ştiam să cânt cât de cât la acordeon, în şcoala generală mă foloseau la serbări… Apoi, după ce m-am întors din armată, aveau nevoie de cineva care să se ocupe de activitatea culturală în comună”, declara maestrul Stelian Stoica, potrivit antenasatelor.ro.

Artistul s-a remarcat prin orchestrațiile și aranjamentul programelor folclorice ale TVR – Tezaur folcloric, ale Festivalului național „Strugurele de aur” de la Jidvei, dar și ale altor manifestări culturale.