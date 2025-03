Trei lucrări ale unui artist vizual din România au intrat în patrimoniul celui mai cunoscut muzeu de artă contemporană din lume FOTO

Trei lucrări ale unui artist român, Iosif Király, reprezentat de Galeria Jecza din Timișoara, au intrat în patrimoniul celui mai cunoscut muzeu de artă contemporană din lume. Curatorii The Museum of Modern Art (MoMA) din New York au achiziționat creațiile lui Iosif Király.

Alte două opere de artă importante – o sculptură de Peter Jecza (1939-2009) și o grafică de Roman Cotoșman (1935-2006) – au fost incluse în colecții americane de prestigiu, recunoscute la nivel mondial.

Prin aceste vânzări internaționale, Galeria Jecza își consolidează poziția de jucător important pe piața artei contemporane din România. Muzee și colecționari de prestigiu integrează în colecțiile lor opere ale artiștilor reprezentați de galeria timișoreană, validând astfel nu doar înaltul nivel artistic al lucrărilor achiziționate, ci și prestanța galeriei pe scena internațională.

MoMA își îmbogățește colecția cu trei lucrări semnate de Iosif Király

Celebrul muzeu din centrul Manhattanului este considerat unul dintre cele mai influente muzee din lume dedicate artei moderne și contemporane. Acesta reunește în colecția sa peste 200.000 de opere de artă, datând de la sfârșitul secolului al XIX-lea până în prezent. Anual, milioane de oameni îi trec pragul, ceea ce îl face unul dintre cele mai vizitate muzee din lume, nu doar din America.

Printre lucrările achiziționate de MoMA se numără trei colaje fotografice vintage realizate de Iosif Király în perioada 1986-1990. Acestea au fost selectate de curatoarea Roxana Marcoci în cadrul Paris Photo Fair 2024, unde Galeria Jecza a fost prezentă, reafirmând astfel relevanța artistului în mișcarea fotografică conceptuală europeană a anilor ’80.

Cine este Iosif Király

Iosif Király este un artist vizual, arhitect și profesor român, cunoscut pentru activitatea sa interdisciplinară în fotografie, instalație și performance. Format într-un mediu influențat de Bauhaus și arta cinetică, a fost activ pe scena artistică underground din perioada comunistă, inclusiv în mișcarea mail art, fapt care i-a atras atenția Securității. A colaborat cu artiști internaționali, precum Shozo Shimamoto și Geoffrey Hendricks, iar după 1990 a devenit membru al grupului subREAL, explorând teme legate de memorie, identitate și impactul regimului comunist asupra societății.

A cofondat Departamentul de Fotografie și Imagine Dinamică la Universitatea Națională de Arte din București, contribuind la recunoașterea fotografiei ca formă de artă în România și influențând generații de artiști tineri. De-a lungul carierei, a inițiat proiecte de cercetare vizuală, precum RO-Archive, documentând transformările României postcomuniste în diverse domenii. Lucrările sale abordează adesea teme precum urbanismul, memoria colectivă și schimbările sociale, fiind realizate prin tehnici experimentale de colaj și suprapunere fotografică.

A participat la numeroase bienale și expoziții internaționale, printre care Bienala de la Veneția, Berlin Biennale și Manifesta, iar lucrările sale se regăsesc în colecții prestigioase, inclusiv la MoMA, Stedelijk Museum și Hamburger Bahnhof. În 2018, Muzeul Național de Artă Contemporană din București i-a dedicat o amplă expoziție retrospectivă, „Closed Doors, Open Envelopes”, evidențiind contribuția sa la arta contemporană din Europa de Est. Pe lângă activitatea artistică, Király continuă să fie un mentor important în domeniul artei vizuale, influențând discursul artistic românesc și internațional.

Alte lucrări din Galeria Jecza la New York

O lucrare emblematică din anii ’60 a artistului Roman Cotoșman a fost inclusă în prestigioasa colecție Another Space - Daniel și Estrellita B. Brodsky Family Foundation din New York. Familia Brodsky, cunoscută pentru susținerea artei la nivel global, a contribuit la dezvoltarea unor instituții de renume precum MoMA și Tate Modern. Opera lui Cotoșman a fost selectată de Estrellita B. Brodsky în cadrul Untitled Art Fair Miami Beach 2024, consolidând moștenirea sa artistică în domeniul abstracției geometrice.

De asemenea, două sculpturi ale artistului timișorean Peter Jecza au intrat într-o importantă colecție privată din Chicago, confirmând interesul internațional pentru arta românească.

Galeria Jecza, fondată în 2011 și specializată în promovarea artei contemporane din anii ’60 până în prezent, a transmis mulțumiri speciale lui Matthew Stephenson pentru sprijinul acordat sculpturii și artiștilor români.

Cu o puternică înclinație spre scena artistică locală și internațională, Galeria Jecza reprezintă atât artiști consacrați, cât și talente emergente, consolidându-și prezența prin expoziții de impact. Începând cu luna mai, galeria își va extinde activitatea prin deschiderea unui nou spațiu în București, marcând astfel un nou pas în promovarea artei românești.

