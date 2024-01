Artistă din România, obligată să dea bani înapoi la stat, după pandemie: ”Nu avem de unde!”

Silvana Rîciu, una dintre cele mai cunoscute cântărețe de muzică populară, și soțul ei Nicușor Ioniță sunt somați să înapoieze la stat sumele de bani primite ca indemnizații în perioada pandemiei, drept pentru care cei doi își caută dreptatea la tribunal.

"În perioada pandemiei artiștii nu au fost lăsați să muncească, iar statul a dat indemnizații. Toată lumea s-a grăbit să spună că primim bani degeaba. Lucrurile nu au stat chiar așa, ulterior am aflat că din suma respectivă de 4000 de lei pe lună, trebuie să plătim 42%. După ce s-a încheiat perioada, adică după ce banii au fost cheltuiți. Bineînteles că nimeni nu a avut bani să dea pe atâtea luni cei 42% și ni s-a pus popriri pe conturi. Până nu de mult am am avut și eu poprire”, a spus Silvana Rîciu pentru Spynews.ro.

”În acest timp, statul a impus să se mai ia din aceste sume. Fiecare artist avea de dat banii înapoi pe 5, 6, 7 luni, alții pe 11 luni. Mie și soțului meu ne-a venit notificare să dăm înapoi peste de 40.000 de lei. Noi am platit impozit pe banii aceștia.

Am ajuns în această situație deoarece nu aveai voie să faci nici măcar 1 leu peste suma pe care o primeai din indemnizație, pentru că ți se ia indemizația înapoi.

Noi am mai primit de la acea asociație pentru drepturi de autor, din când în când, câte 100 de lei, câte 200 de lei. Acestea sunt drepturi intelectuale, nu am deschis gura să cântăm în acea perioadă, nici nu aveam unde.

Nu avem de unde să dăm acești bani. După pandemie s-au desfințat foarte multe instituții de cultură cu care eu aveam contracte, câștigam bani. Deci... sursele de venit s-au diminuat considerabil. Noi suntem o familie cu trei copii, au necesități, merg la școală, grădiniță. Tind să am încredere în justiție, vreau să-mi găsesc dreptatea", a mai declarat artista.