Ce este artrita, cum o prevenim și cum o tratăm

Ce este artrita? Artrita (din grecescul „arthron”, însemnând articulație, și sufixul -itis, însemnând inflamație) este un termen colectiv care cuprinde un spectru larg de peste 100 de afecțiuni reumatice distincte.

Acestea se caracterizează printr-un proces primar de inflamație cronică a uneia sau mai multor articulații, dar pot afecta adesea și țesuturile peri-articulare (tendoane, ligamente) și, în formele sistemice, organe vitale precum plămânii, inima sau ochii.

Care sunt cauzele apariției artritei

Întrucât artrita este un termen generic pentru o multitudine de afecțiuni, cauzele ei sunt extrem de diverse și depind de tipul specific de artrită. Cu toate acestea, putem clasifica principalii factori declanșatori în câteva categorii majore:

1. Factori degenerativi și mecanici – Cauza principală a osteoartritei

Această categorie se referă la uzura fizică a articulațiilor și este mecanismul de bază al celei mai comune forme de artrită – osteoartrita. În acest caz, cartilajul, care acționează ca un amortizor, se degradează progresiv, lăsând oasele să se frece direct unele de altele.

Printre cauzele osteoartritei se numără:

vârsta înaintată – cartilajul articular se degradează natural în timp din cauza utilizării constante; riscul de a dezvolta osteoartrită crește semnificativ după vârsta de 50 de ani

traumatismele și leziunile articulare – o leziune anterioară a unei articulații (de exemplu, o entorsă gravă, o fractură sau o leziune sportivă) poate deteriora cartilajul, crescând riscul de a dezvolta artrită în acea zonă, chiar și mulți ani mai târziu (artrita post-traumatică)

suprasolicitarea articulară – activitățile profesionale sau sportive care implică mișcări repetitive și solicitări constante asupra anumitor articulații (cum ar fi îngenuncherea frecventă) pot accelera uzura cartilajului

obezitatea/excesul de greutate – greutatea corporală excesivă pune o presiune mecanică enormă asupra articulațiilor portante (genunchi, șolduri, coloană vertebrală); în plus, țesutul adipos produce substanțe pro-inflamatorii care afectează și articulațiile

2. Factori autoimuni – Cauza principală a artritei reumatoide

Multe forme de artrită, inclusiv poliartrita reumatoidă, artrita psoriazică și lupusul eritematos, sunt clasificate ca boli autoimune.

Cauza principală este o eroare a sistemului imunitar, care, în loc să atace agenții patogeni externi, începe să atace propriile țesuturi sănătoase, în special membrana sinovială (căptușeala articulației). Această agresiune continuă duce la inflamație cronică, durere și distrugerea progresivă a cartilajului și osului.

Nu există o singură "genă a artritei", dar persoanele care au un istoric familial de boli autoimune (cum ar fi poliartrita reumatoidă) prezintă un risc crescut. Anumiți markeri genetici (precum genele HLA) sunt asociați cu o susceptibilitate mai mare la aceste boli.

3. Factori infecțioși și reactivi

Artrita poate apărea direct ca urmare a unei infecții bacteriene, virale sau fungice care pătrunde în articulație (de exemplu, prin sânge sau o leziune deschisă) – artrită septică sau infecțioasă.

Unele forme de artrită apar ca o "reacție" a sistemului imunitar la o infecție care a avut loc în altă parte a corpului (de obicei, în tractul digestiv sau genito-urinar), chiar dacă articulația în sine nu este infectată.

4. Factori metabolici și endocrini

Guta reprezintă o formă de artrită cauzată de o tulburare metabolică – de niveluri ridicate de acid uric în sânge (hiperuricemie). Când organismul fie produce prea mult acid uric, fie nu îl poate elimina eficient, acesta se cristalizează în articulații, declanșând atacuri inflamatorii extrem de dureroase.

Anumite afecțiuni (cum ar fi diabetul sau hemocromatoza) pot influența chimia articulară și pot crește riscul de apariție a artritei secundare.

Care sunt simptomele artritei

Artrita nu este o afecțiune silențioasă; ea își face simțită prezența printr-un set de semne și simptome, majoritatea centrate pe disfuncția și inflamația articulară. Deși manifestările pot varia în funcție de tipul specific de artrită (osteoartrită, poliartrită reumatoidă, gută etc.), există un "limbaj comun" al durerii articulare care definește experiența acestei boli cronice.

Simptomele cele mai frecvente și definitorii ale artritei formează o triada de bază, resimțită la nivelul articulațiilor afectate:

1. Durerea (artralgia)

Aceasta este, de departe, cel mai comun simptom și motivul principal pentru care pacienții solicită ajutor medical. Intensitatea și caracterul durerii diferă în funcție de tipul de artrită.

În osteoartrită, durerea este tipic mecanică – se agravează la mișcare sau efort (purtare de greutate) și se ameliorează la repaus.

În formele inflamatorii (precum poliartrita reumatoidă), durerea este adesea mai intensă dimineața sau după perioade lungi de inactivitate și nu este neapărat ameliorată de repaus.

2. Rigiditatea articulară

Reprezintă senzația de "înțepenire" sau dificultatea de a mișca articulația, mai ales după trezire sau după ce pacientul a stat așezat o perioadă.

Rigiditatea matinală este un simptom distinctiv. În osteoartrită, aceasta durează de obicei mai puțin de 30 de minute. În schimb, în poliartrita reumatoidă, rigiditatea matinală este prelungită, putând dura o oră sau chiar mai mult, indicând o componentă inflamatorie activă.

3. Tumefacția (umflarea) și căldura locală

Aceste manifestări sunt direct legate de inflamație. Articulația devine vizibil mărită în volum din cauza acumulării de lichid sinovial în exces (efuziune articulară) și este adesea caldă și roșiatică la atingere.

Pe măsură ce boala progresează, simptomele evoluează de la disconfort temporar la limitare funcțională cronică.

Scade amplitudinea mișcărilor și mobilitatea se reduce. Deteriorarea cartilajului și inflamația cronică restricționează capacitatea articulației de a se mișca pe toată plaja normală de mișcare. Aceasta poate face dificilă efectuarea sarcinilor cotidiene simple, cum ar fi mersul, ridicarea obiectelor sau îmbrăcatul.

Pot apărea deformări ale articulațiilor. În stadiile avansate ale artritelor inflamatorii (precum poliartrita reumatoidă), distrugerea osului și a ligamentelor duce la modificări structurale permanente, rezultând articulații deformate, răsucite sau luxate.

Apare instabilitatea articulară. Deteriorarea structurilor de susținere (ligamente și tendoane) poate face ca articulația să devină instabilă și să cedeze sau să producă senzația de "blocaj" sau "șlefuire" în timpul mișcării.

În timp ce osteoartrita se limitează în mare parte la articulații, formele autoimune sunt boli sistemice și pot avea manifestări generale:

oboseala cronică – oboseala persistentă, adesea debilitantă, care nu se ameliorează prin odihnă, este un simptom major al artritei reumatoide; ea este legată de starea inflamatorie cronică și de prezența citokinelor proinflamatorii în organism

febră ușoară și stare generală alterată – uneori, pacienții pot prezenta febră persistentă de intensitate mică, pierdere în greutate neintenționată și o stare generală de rău, indicând o activitate inflamatorie ridicată

manifestări extra-articulare – artritele sistemice pot afecta și alte organe: ochii (ochi uscați, inflamații), pielea (noduli reumatoizi, erupții), plămânii (fibroză pulmonară) sau inima

Ce analize se fac pentru artrită

Diagnosticul de artrită este rar stabilit doar pe baza simptomelor clinice. Deoarece există o multitudine de tipuri de artrită, fiecare cu o etiologie diferită, medicii se bazează pe o gamă complexă de analize de sânge, teste imagistice și proceduri specializate pentru a diferenția tipurile, a evalua severitatea inflamației și a monitoriza evoluția bolii. Aceste investigații sunt instrumente esențiale care transformă o simplă bănuială clinică într-un diagnostic cert și direcționează tratamentul.

1. Analize de sânge

Analizele de sânge sunt prima linie în diagnosticul artritei, oferind informații importante despre nivelul de inflamație sistemică și prezența anticorpilor specifici:

Markeri inflamatori generali:

viteza de sedimentare a hematiilor (VSH) – măsoară cât de repede se așează globulele roșii într-un tub de sânge; o valoare crescută indică prezența inflamației active în organism

proteina C-Reactivă (CRP) – este o proteină produsă de ficat ca răspuns la inflamație; nivelurile crescute de CRP sunt un indicator rapid și fiabil al activității bolii inflamatorii (cum ar fi poliartrita reumatoidă sau artrita psoriazică)

Markeri de autoimunitate – folosiți pentru a deosebi osteoartrita de artritele autoimune:

factorul reumatoid – este un anticorp care poate fi prezent la pacienții cu poliartrită reumatoidă; deși util, nu este specific, putând fi prezent și în alte boli sau chiar la persoane sănătoase

anticorpii anti-peptid ciclic citrulinat (anti-CCP) – acești anticorpi sunt mult mai specifici pentru poliartrita reumatoidă decât factorul reumatoid și sunt adesea folosiți pentru confirmarea diagnosticului și pentru a prezice un prognostic mai agresiv al bolii

anticorpi antinucleari (ANA) – sunt folosiți în principal pentru screening-ul bolilor de țesut conjunctiv, cum ar fi lupusul eritematos, o afecțiune care provoacă adesea simptome de artrită

Alte analize de sânge pe care medicul le va recomanda, includ măsurarea nivelului de acid uric în sânge și hemograma completă care poate arăta anemie (frecventă în bolile inflamatorii cronice) sau un număr crescut de celule albe (leucocite), sugerând o infecție sau un proces inflamator.

2. Analize imagistice

Investigațiile imagistice permit medicilor să vadă direct structura articulațiilor, să evalueze deteriorarea și să monitorizeze progresul bolii.

Radiografia este analiza imagistică standard. Deși nu arată cartilajul (care este moale), radiografia poate evidenția semne indirecte de artrită. În osteoartrită arată îngustarea spațiului articular (datorită pierderii cartilajului) și prezența de osteofite (pinteni osoși). În poliartrita reumatoidă, arată eroziuni osoase la nivelul articulațiilor și pierderea de masă osoasă în apropierea articulației.

Ecografia articulară folosește unde sonore pentru a vizualiza în timp real structurile moi, inclusiv inflamația membranei sinoviale (sinovita), prezența lichidului în articulație și leziunile tendonului, adesea înainte ca acestea să fie vizibile pe radiografie.

Rezonanța magnetică nucleară (RMN) oferă imagini detaliate ale cartilajului, tendoanelor, ligamentelor și osului, fiind extrem de utilă pentru a detecta inflamația și eroziunile osoase în stadiile incipiente, în special la nivelul coloanei vertebrale sau al articulațiilor greu accesibile.

3. Analize articulare specializate

Aceste proceduri sunt invazive, dar oferă informații diagnostice definitive în anumite cazuri.

Un exemplu de astfel de analiză este artrocenteza (puncția articulară). Această procedură implică extragerea unei mostre de lichid sinovial din articulația afectată, folosind un ac subțire.

Analiza lichidului sinovial poate confirma artrita septică (prin identificarea bacteriilor), poate diagnostica guta (prin identificarea cristalelor de acid uric) și poate diferenția o inflamație mecanică (lichid clar) de una inflamatorie severă (lichid tulbure, cu multe celule albe).

Așadar, diagnosticul artritei este un proces de excludere și confirmare, unde nicio analiză nu este suficientă singură. Combinația dintre analizele de sânge care detectează inflamația sistemică și autoimunitatea, investigațiile imagistice care vizualizează deteriorarea structurală și analizele lichidului articular care dezvăluie cauza specifică, permite medicului reumatolog să stabilească un diagnostic precis și să stabilească un plan terapeutic personalizat.

Cum putem trata artrita

Tratamentul artritei reprezintă una dintre cele mai mari provocări din medicina cronică, deoarece vizează nu doar ameliorarea simptomelor (durere și inflamație), ci și încetinirea sau stoparea progresiei bolii și menținerea funcției articulare.

Dată fiind marea varietate de forme de artrită, nu există un singur tratament universal. Succesul terapeutic depinde de o abordare multidisciplinară care combină medicația, modificările stilului de viață, terapiile fizice și, în cazuri severe, intervențiile chirurgicale.

Medicația este pilonul central al oricărui plan de tratament, dar tipul acesteia diferă radical în funcție de patologia de bază.

În cazul osteoartritei, scopul principal este gestionarea durerii și îmbunătățirea mobilității, deoarece este o boală degenerativă fără o componentă inflamatorie autoimună majoră. Medicul va prescrie medicamente analgezice și antiinflamatoare nesteroidiene, administrate oral sau topic (creme, geluri) pentru a reduce durerea și inflamația, sau poate recomanda injecții intra-articulare. Administrarea de corticosteroizi direct în articulație oferă o ameliorare rapidă și țintită a inflamației acute. Se mai utilizează și injecțiile cu acid hialuronic, pentru a lubrifia și a amortiza articulația, în special la genunchi.

În cazul artritelor inflamatorii (poliartrita reumatoidă, artrita psoriazică etc), scopul principal este suprimarea răspunsului imun hiperactiv pentru a preveni distrugerea permanentă a articulațiilor.

Medicul va prescrie medicamente imunomodulatoare care acționează prin suprimarea sistemului imunitar și încetinesc sau chiar stopează progresia bolii, sau poate opta pentru produse biologice și terapii țintite. Acestea sunt proteine modificate genetic care vizează molecule sau căi specifice (cum ar fi factorul de necroză tumorală – TNF), blocând etapele cheie ale procesului inflamator. Ele sunt folosite în cazurile severe sau când medicamentele convenționale nu sunt eficiente. Pentru a controla rapid puseele acute ale bolii, se vor folosi corticosteroizi, administrați oral sau injectabil, deoarece au un puternic efect antiinflamator.

Niciun tratament medicamentos nu este complet fără intervenții complementare care îmbunătățesc funcția și calitatea vieții.

kinetoterapia și fizioterapia – reprezintă un program personalizat de exerciții pentru menținerea flexibilității și amplitudinii de mișcare a articulațiilor; exercițiile de întărire musculară protejează articulațiile afectate

terapia ocupațională – ajută pacienții să adapteze sarcinile zilnice și să folosească dispozitive de asistență (bretele, orteze, ajutoare pentru mers) pentru a proteja articulațiile și a reduce durerea la efort

controlul greutății – scăderea în greutate este deosebit de importantă în osteoartrită, deoarece reduce semnificativ stresul mecanic asupra articulațiilor portante (genunchi, șolduri)

dieta antiinflamatorie – adoptarea unei diete bogate în acizi grași Omega-3 (pește gras), fructe, legume și cereale integrale (similară dietei mediteraneene) poate contribui la reducerea inflamației sistemice

Intervențiile chirurgicale sunt rezervate cazurilor avansate, unde distrugerea articulară a dus la durere insuportabilă și pierderea severă a funcției, iar tratamentul medical a eșuat.

Artroplastia presupune înlocuirea articulației și este cea mai comună procedură, realizată cel mai frecvent la genunchi și șold. Articulația deteriorată este îndepărtată și înlocuită cu o proteză artificială (implant).

Sinovectomia presupune îndepărtarea membranei sinoviale inflamate, în special în poliartrita reumatoidă, pentru a reduce durerea și a încetini distrugerea articulară.

Artrodeza sau fuziunea articulară este o procedură prin care două oase dintr-o articulație sunt fuzionate permanent. Deși elimină mișcarea, elimină și durerea și oferă stabilitate, fiind folosită mai ales la nivelul coloanei vertebrale sau al articulațiilor mici ale mâinii și piciorului.

Cum putem preveni artrita

Fără îndoială, cea mai eficientă măsură preventivă împotriva osteoartritei este gestionarea greutății corporale. Excesul de greutate pune o presiune enormă asupra articulațiilor portante, în special genunchii și șoldurile. Fiecare kilogram în plus exercită o forță de mai multe ori mai mare asupra genunchiului în timpul mersului. Menținerea unei greutăți sănătoase reduce această uzură mecanică, încetinind deteriorarea cartilajului. Țesutul adipos (grăsimea) nu este inert; el produce citokine proinflamatorii care pot contribui la inflamația sistemică, agravând atât osteoartrita, cât și poliartrita reumatoidă. Prin urmare, controlul greutății nu este doar o măsură mecanică, ci și o strategie antiinflamatorie.

Renunțarea la fumat este o altă măsură de prevenție importantă, mai ales în contextul bolilor autoimune. Fumatul este cel mai puternic factor de risc de mediu cunoscut pentru dezvoltarea poliartritei, în special la persoanele cu predispoziție genetică. Fumatul declanșează procese în plămâni care duc la producerea de anticorpi specifici poliartritei (anti-CCP), punând bazele bolii autoimune. Pentru cei deja diagnosticați, fumatul agravează simptomele, scade eficacitatea medicamentelor și accelerează deteriorarea articulară. Prin urmare, eliminarea fumatului este esențială pentru prevenție.

Contrar temerilor, articulațiile au nevoie de mișcare pentru a rămâne sănătoase. Sedentarismul le face rigide și slăbește mușchii care le susțin.

Un stil de viață activ menține mușchii din jurul articulației puternici (cum ar fi cei din jurul genunchiului) iar aceștia acționează ca amortizoare naturale, protejând articulațiile de șocuri. Mișcarea regulată stimulează producția și circulația lichidului sinovial, care hrănește cartilajul și acționează ca un lubrifiant. Pentru prevenție, este recomandat să se aleagă activități cu impact redus, care nu suprasolicită articulațiile, cum sunt înotul, ciclismul, mersul pe jos sau yoga. Exercițiile de întindere sunt și ele foarte importante pentru a menține flexibilitatea articulațiilor.

Dieta joacă un rol esențial în gestionarea inflamației cronice:

dieta mediteraneană – este adesea citată ca model preventiv; bogată în fructe, legume, cereale integrale și acizi grași Omega-3 (găsiți în pește și nuci), această dietă reduce nivelurile generale de inflamație din corp

limitarea alimentelor pro-inflamatorii – este recomandată limitarea consumului de zaharuri rafinate, grăsimi saturate și carne roșie, care pot crește markerii inflamatori

vitamina D și calciul – asigurarea unui aport adecvat de calciu și vitamina D este vitală pentru sănătatea oaselor și ajută la prevenirea osteoporozei, o boală adesea asociată cu artrita

Și leziunile articulare anterioare (de exemplu, o entorsă severă la genunchi) sunt un factor de risc major pentru dezvoltarea ulterioară a osteoartritei în acea articulație (artrită post-traumatică). Folosirea echipamentului adecvat în timpul sportului (genunchiere, atele) este esențială. Tratamentul prompt și reabilitarea completă după o leziune sportivă (cum ar fi o ruptură de menisc sau ligament) sunt esențiale pentru a preveni dezvoltarea osteoartritei post-traumatice zeci de ani mai târziu.

Adoptarea unor tehnici corecte de ridicare a greutăților și evitarea mișcărilor repetitive sau a suprasolicitării (atât la locul de muncă, cât și în timpul antrenamentelor) previne microtraumatismele cronice.

Ergonomia la locul de muncă este o altă metodă de prevenție. Ajustarea scaunului, a biroului și a poziției ecranului pentru a menține o aliniere neutră a încheieturilor, coatelor și spatelui este importantă. Folosirea suporturilor pentru încheietura mâinii poate preveni suprasolicitarea. Dacă munca implică activități repetitive (tastat, asamblat), luarea de pauze scurte pentru întindere și relaxarea articulațiilor reduce riscul de inflamație cronică.

Dacă există antecedente familiale de artrită (mai ales poliartrită), un adult tânăr ar trebui să fie deosebit de vigilent cu privire la prevenție, la eliminarea fumatului și la controale medicale regulate.

