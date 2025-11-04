Sfaturile unui chirurg ortoped pentru pacienții cu artrită: „Ce mănânci îți poate salva articulațiile”

Artrita este una dintre cele mai frecvente afecțiuni care afectează calitatea vieții, transformând mișcările simple de zi cu zi într-o provocare dureroasă. Însă, dincolo de tratamentele medicamentoase, specialiștii atrag atenția asupra unui aspect deseori neglijat: alimentația. O dietă antiinflamatoare poate face diferența între o zi suportabilă și una dominată de disconfort.

Dr. Simon Thomas, chirurg ortoped la spitalul Max Super Speciality, explică faptul că anumite alegeri alimentare pot reduce inflamația și pot ameliora durerile articulare. „Pe de altă parte, grăsimile trans și cele saturate, din alimentele procesate și carnea roșie, pot agrava inflamația”, avertizează specialistul, potrivit healthshots.com.

Alimentele care pot reduce inflamația și durerea articulară

Un studiu publicat în Arthritis Research & Therapy a arătat că persoanele care au urmat o dietă bazată pe alimente cu proprietăți antiinflamatoare au avut un risc semnificativ mai mic de mortalitate din toate cauzele, comparativ cu cei care au consumat alimente proinflamatorii.

Artrita este cauzată adesea de inflamații cronice, generate fie de uzura articulațiilor, în cazul osteoartritei, fie de o reacție autoimună, cum se întâmplă în cazul artritei reumatoide. De aceea, modul în care ne hrănim influențează direct felul în care organismul gestionează aceste procese inflamatorii.

Cercetările de la Harvard arată că o simplă pierdere de un kilogram poate reduce presiunea asupra articulațiilor genunchilor cu patru kilograme.

Ce să incluzi în alimentație dacă suferi de artrită

Potrivit dr. Simon Thomas, o dietă antiinflamatoare se bazează pe alimente naturale, bogate în nutrienți și grăsimi sănătoase. Acizii grași omega-3, prezenți în peștele gras precum somonul, macroul, sardinele sau tonul ajută la calmarea inflamației și pot reduce rigiditatea articulară. „Dacă nu vă place peștele, puteți folosi în schimb suplimente de ulei de pește de înaltă calitate”, recomandă medicul.

Legumele cu frunze verzi, cum ar fi spanacul, varza kale și broccoli, sunt pline de vitaminele A, C și K, care protejează cartilajele și reduc stresul oxidativ. În plus, fructele de pădure, nucile și semințele, cum ar fi cele de in, migdalele sau chia aduc un aport valoros de antioxidanți și fibre, importante pentru menținerea sănătății articulare.

Când vine vorba de gătit, uleiul de măsline extravirgin este o alegere excelentă. Conține oleocanthal, o substanță cu efecte antiinflamatoare similare cu ale ibuprofenului. „Adăugarea de ierburi și condimente precum turmeric și ghimbir în preparate poate fi, de asemenea, benefică”, spune dr. Thomas. Acestea conțin compuși precum curcumina și gingerolii, recunoscuți pentru efectele lor calmante asupra inflamațiilor.

Pentru a ține inflamația sub control, este important să fie evitate alimentele procesate, bogate în zaharuri adăugate, sare sau grăsimi nesănătoase. Consumul excesiv de carne roșie și produse fast-food favorizează stresul oxidativ și poate agrava durerile articulare. În schimb, fasolea, lintea și cerealele integrale aduc un aport important de fibre și contribuie la controlul greutății, ceea ce reduce presiunea asupra articulațiilor.

Unele persoane constată că simptomele se intensifică după consumul anumitor alimente. În astfel de cazuri, specialiștii recomandă o dietă de eliminare temporară, pentru a identifica produsele care provoacă reacții adverse – fie că este vorba de gluten, lactate sau alte surse potențiale de inflamație. Reintroducerea treptată a alimentelor, cu atenție la semnalele corpului, poate ajuta la descoperirea unei alimentații personalizate care susține sănătatea articulațiilor.

