Sfaturile unui chirurg ortoped pentru pacienții cu artrită: „Ce mănânci îți poate salva articulațiile”

Autor: Andreea Deaconescu
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 16:05
587 citiri
Sfaturile unui chirurg ortoped pentru pacienții cu artrită: „Ce mănânci îți poate salva articulațiile”
O ”farfurie ideală” trebuie să conțină jumătate legume FOTO Pixabay

Artrita este una dintre cele mai frecvente afecțiuni care afectează calitatea vieții, transformând mișcările simple de zi cu zi într-o provocare dureroasă. Însă, dincolo de tratamentele medicamentoase, specialiștii atrag atenția asupra unui aspect deseori neglijat: alimentația. O dietă antiinflamatoare poate face diferența între o zi suportabilă și una dominată de disconfort.

Dr. Simon Thomas, chirurg ortoped la spitalul Max Super Speciality, explică faptul că anumite alegeri alimentare pot reduce inflamația și pot ameliora durerile articulare. „Pe de altă parte, grăsimile trans și cele saturate, din alimentele procesate și carnea roșie, pot agrava inflamația”, avertizează specialistul, potrivit healthshots.com.

Alimentele care pot reduce inflamația și durerea articulară

Un studiu publicat în Arthritis Research & Therapy a arătat că persoanele care au urmat o dietă bazată pe alimente cu proprietăți antiinflamatoare au avut un risc semnificativ mai mic de mortalitate din toate cauzele, comparativ cu cei care au consumat alimente proinflamatorii.

Artrita este cauzată adesea de inflamații cronice, generate fie de uzura articulațiilor, în cazul osteoartritei, fie de o reacție autoimună, cum se întâmplă în cazul artritei reumatoide. De aceea, modul în care ne hrănim influențează direct felul în care organismul gestionează aceste procese inflamatorii.

Cercetările de la Harvard arată că o simplă pierdere de un kilogram poate reduce presiunea asupra articulațiilor genunchilor cu patru kilograme.

Ce să incluzi în alimentație dacă suferi de artrită

Potrivit dr. Simon Thomas, o dietă antiinflamatoare se bazează pe alimente naturale, bogate în nutrienți și grăsimi sănătoase. Acizii grași omega-3, prezenți în peștele gras precum somonul, macroul, sardinele sau tonul ajută la calmarea inflamației și pot reduce rigiditatea articulară. „Dacă nu vă place peștele, puteți folosi în schimb suplimente de ulei de pește de înaltă calitate”, recomandă medicul.

Legumele cu frunze verzi, cum ar fi spanacul, varza kale și broccoli, sunt pline de vitaminele A, C și K, care protejează cartilajele și reduc stresul oxidativ. În plus, fructele de pădure, nucile și semințele, cum ar fi cele de in, migdalele sau chia aduc un aport valoros de antioxidanți și fibre, importante pentru menținerea sănătății articulare.

Când vine vorba de gătit, uleiul de măsline extravirgin este o alegere excelentă. Conține oleocanthal, o substanță cu efecte antiinflamatoare similare cu ale ibuprofenului. „Adăugarea de ierburi și condimente precum turmeric și ghimbir în preparate poate fi, de asemenea, benefică”, spune dr. Thomas. Acestea conțin compuși precum curcumina și gingerolii, recunoscuți pentru efectele lor calmante asupra inflamațiilor.

Pentru a ține inflamația sub control, este important să fie evitate alimentele procesate, bogate în zaharuri adăugate, sare sau grăsimi nesănătoase. Consumul excesiv de carne roșie și produse fast-food favorizează stresul oxidativ și poate agrava durerile articulare. În schimb, fasolea, lintea și cerealele integrale aduc un aport important de fibre și contribuie la controlul greutății, ceea ce reduce presiunea asupra articulațiilor.

Unele persoane constată că simptomele se intensifică după consumul anumitor alimente. În astfel de cazuri, specialiștii recomandă o dietă de eliminare temporară, pentru a identifica produsele care provoacă reacții adverse – fie că este vorba de gluten, lactate sau alte surse potențiale de inflamație. Reintroducerea treptată a alimentelor, cu atenție la semnalele corpului, poate ajuta la descoperirea unei alimentații personalizate care susține sănătatea articulațiilor.

Ce se întâmplă cu organismul tău dacă iei cina după ora 20:00 timp de șase luni. De ce îți poate afecta greutatea, somnul și starea de spirit
Ce se întâmplă cu organismul tău dacă iei cina după ora 20:00 timp de șase luni. De ce îți poate afecta greutatea, somnul și starea de spirit
Mulți dintre noi ajung acasă târziu, obosiți după o zi plină, și iau cina atunci când apucă, adesea după ora 20:00. Poate părea un detaliu neimportant, dar potrivit experților, acest...
Moșteanu explică modificările aduse legii armatei voluntare: Anumite competenţe s-ar putea să nu fie acoperite
Moșteanu explică modificările aduse legii armatei voluntare: Anumite competenţe s-ar putea să nu fie acoperite
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a participat marți, 4 noiembrie, la ședința comisiei de apărare din Senat, unde s-a discutat proiectul legii privind armata voluntară. În cadrul...
#artrita, #alimentatie, #mancare , #alimente
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Dati afara imediat! Ce faceau doi jurnalisti in direct la TV, chiar in spatele prezentatorului
a1.ro
Cate kilograme are Anda Adam, de fapt. Concurenta de la Asia Express a rabufnit si a dezvaluit totul
DigiSport.ro
Adrian Mutu a facut anuntul, dupa ce a batut palma cu Fiorentina

Ep. 152 - Alegerile din București sunt "ilegitime"

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Sfaturile unui chirurg ortoped pentru pacienții cu artrită: „Ce mănânci îți poate salva articulațiile”
  2. 7 fraze magice care calmează instant crizele de nervi ale copilului. Expert: „Fiecare cuvânt adăugat e ca gazul pe foc”
  3. Cel mai bun mod să ajuți pe cineva apropiat care are nevoie de bani? Expert financiar: "Aș recomanda un contract care să precizeze termenii și condițiile"
  4. Demolarea hotelului emblemă a litoralului românesc oprită de intervenția unor organizații non-guvernamentale. De ce nu poate fi modernizat la cinci stele
  5. Atenție la nunțile din 2026 și 2027 – cele 5 sfaturi salvatoare pentru miri
  6. Pastila albastră de slăbit din Rusia "care te face să uiți de mâncare” face victime pe TikTok. Medicii avertizează că este periculoasă și conține o substanță interzisă în multe ţări
  7. Horoscop zilnic. Marți, 4 noiembrie. Zodia care ar putea intra într-un conflict
  8. Bancul zilei: Ce vești are Bulă pentru mama sa
  9. 8 directori au fost întrebați care este cel mai bun sfat legat de carieră pe care l-au primit vreodată. "Mi-a deschis multe uși"
  10. Charlie Ottley, britanicul care a realizat „Wild Carpathia” și „Flavors of Romania”, obține cetățenia română. De câți ani se chinuie să o obțină