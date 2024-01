A rămas mască! Ce i-a strigat un copil Arynei Sabalenka după calificarea bielorusei în finala Australian Open

Jucătoarea belarusă de tenis Arina Sabalenka, locul 2 mondial şi deţinătoarea trofeului, s-a calificat în finala turneului de la Australian Open, primul grand slam al anului.

Sabalenka a învins-o pe sportiva americană Coco Gauff, favorită 4, scor 7-6 (7/2), 6-4.

Meciul a durat o oră şi 42 de minute.

Partida a fost o reeditare a finalei de anul trecut de la US Open, atunci când s-a impus Coco Gauff.

În finală, Sabalenka va evolua cu învingătoarea meciului dintre chinezoaica Zheng Qinwen, cap de serie numărul 12, şi sportiva ucraineană Daiana Iastremska, venită din calificări.

La finalul partidei cu Gauff, Sabalenka acorda autografe fanilor, în momentul în care un copil i-a strigat: "Aryna, te iubesc mai mult ca pe mama!". Bielorusa a schițat un gest de uimire.

