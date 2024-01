Cum a reacționat Aryna Sabalenka după ce a fost călcată în picioare în finală: "E numai vina voastră"

Principalele favorite ale turneului, bielorusa Aryna Sabalenka (locul 2 WTA) şi kazaha Elena Rybakina (locul 4 WTA) s-au întâlnit în finala turneului WTA 500 de la Brisbane (Australia).

Ambele jucătoare au ajuns în finala de la Brisbane după un parcurs perfect, reușind să câștige toate meciurile fără set pierdut.

Însă finala a mers într-un singur sens. Elena Rybakina n-a avut milă de Sabalenka pe care a învins-o cu un categoric 6-0, 6-3.

Meciul s-a terminat în doar 68 de minute.

La final, Aryna Sabalenka a avut puterea să zâmbească: "Nu știu de unde să încep. În primul rând, Elena...wow. Îți mulțumesc pentru acele trei jocuri măcar. A dat senzația că e o luptă. Și câteva cuvinte pentru echipa mea. A fost rău azi, băieți. E numai vina voastră", a glumit bielorusa.

