Aryna Sabalenka a digerat greu eșecul cu Iga Swiatek din finala turneului de la Stuttgart.

La finalul partidei, i-a întins o mână rece adversarei și nu a putut să rostească niciun cuvânt.

Faza a fost remarcată și de Cristian Tudor Popescu. "Sabalenka a rămas mută doar la sfârșit, când a trebuit să-i strângă mâna Igăi. În schimb, i-a aruncat o privire cât se poate de rece, înciudată. Violenței îi va fi întotdeauna imposibil să înțeleagă cum poate fi învinsă de istețime".

Primele două jucătoare ale lumii, Iga Swiatek și Aryna Sabalenka, s-au întâlnit în ultimul act al turneului de WTA 500 de la Stuttgart.

Iga Swiatek, numărul unu WTA, s-a impus fără drept de apel în disputa cu Sabalenka, locul doi, scor 6-3, 6-4.

Poloneza a câștigat pentru al doilea an la rând turneul de la Stuttgart. Anul trecut, ea o învingea tot pe Sabalenka în ultimul act, bielorusa fiind la a trei finală pierdută aici.

Pe lângă premiul de 120.000 de dolari, Swiatek a câștigat și un Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo.

LMAO that stare and not a single word 🤣😭 pic.twitter.com/jDCPG5Lr1Y