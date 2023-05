Aryna Sabalenka, gluma serii după ce a învins-o pe Swiatek în finală: a adus în discuție tortul buclucaș VIDEO

Jucătoarea de tenis Aryna Sabalenka a învins-o sâmbătă pe Iga Swiatek în finala turneului de la Madrid, impunându-se în turneul WTA 1000 Mutua Madrid Open.

Belarusa Aryna Sabalenko a reuşit un rezultat surpriză la Madrid, impunându-se în trei seturi într-un meci spectaculos disputat în compania polonezei Iga Swiatek.

Aryna Sabalenka (25 de ani, locul 2 WTA) a câştigat primul set al finalei din capitala Spaniei cu 6-3. Iga Swiatek (21 de ani, locul 1 WTA) a revenit în setul secund, pe care l-a luat cu 6-3, iar Sabalenka s-a impus în decisiv, tot cu 6-3, câştigat finala Mutua Madrid Open după două ore şi 26 de minute.

Este a doua finală disputată de cele două jucătoare în acest an, după cea de la Stuttgart, câştigată de Swiatek. Pentru Aryna Sabalenka este a treia victorie obţinută în cele opt partide disputate împotriva polonezei care conduce clasamentul WTA.

La finalul partidei, Sabalenka a glumit pe seama controverselor care au apărut după ce a primit un tort mult mai mic în comparație cu cel care i s-a oferit lui Carlos Alcaraz.

Ea i s-a adresat lui Feliciano Lopez, directorul turneului: "Cred că am câștigat datorită tortului, a fost prea bun"

Aryna Sabalenka addresses the cake situation in her speech.

"I think it's all because of yesterday's cake, it was too good." 😂 pic.twitter.com/BqnTWOY72r